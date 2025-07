Marrakech | 8e réunion du groupe de travail Maroc-CCG dans le domaine de la jeunesse

Partager Facebook

Le groupe de travail conjoint entre le Maroc et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) dans le domaine de la jeunesse a tenu, mercredi à Marrakech, sa huitième réunion.

Tenue en marge du Forum “Jeunesse du monde islamique : Défis post-Covid”, première manifestation organisée dans le cadre de l’évènement “Marrakech, Capitale de la Jeunesse du Monde Islamique 2025”, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette réunion s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le Royaume et le CCG.

L’ordre du jour a porté sur la présentation du bilan de la coopération dans le domaine de la jeunesse de 2021 à 2024, ainsi que l’examen d’une proposition portant sur la création d’une agence conjointe dédiée à la jeunesse.

Il a également été question de passer en revue le programme de partenariat dans le cadre de “Marrakech, Capitale de la Jeunesse du Monde Islamique 2025”, d’organiser une session de formation sur les mécanismes d’animation jeunesse, et d’aborder une série de sujets d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Ouziane, a souligné que cette réunion consacre les efforts de SM le Roi Mohammed VI et des dirigeants des pays du Golfe en faveur du renforcement du partenariat stratégique multidimensionnel, du développement d’une réflexion commune face aux mutations mondiales, en particulier en matière d’Intelligence artificielle (IA) et de digitalisation des services destinés aux jeunes, ainsi que de la valorisation du travail conjoint dans ce domaine.

Il a également mis en exergue l’importance que le Royaume accorde aux questions de la jeunesse, en particulier les nouveaux modèles de gouvernance de ce secteur, dont l’animation, relevant que les membres du CCG ont proposé l’organisation d’une session de formation en animation jeunesse au profit des jeunes de la région, en s’inspirant de l’expérience marocaine.

Par ailleurs, M. Ouziane a fait observer que la réunion a également porté sur l’élaboration de rapports thématiques relatifs aux transformations touchant la vie des jeunes, notamment la préservation de l’environnement et l’IA, entre autres.

LR/MAP