L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé ouvre son campus à Marrakech

L’offre de formation en médecine et en génie des sciences de la santé et des sciences infirmières vient de se renforcer à Marrakech, avec l’ouverture du campus de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS).

“La création de cette université s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures universitaires et de recherche scientifique, conformément aux Hautes Orientations Royales, visant à assurer aux ressources humaines du secteur de la santé une formation de qualité et garantir leur mise à niveau et leur adaptation à l’évolution scientifique et technologique”, a relevé le directeur général du campus de Marrakech et doyen de la Faculté Mohammed VI de médecine, Ahmed Ghassan El Adib, lors d’une conférence de presse, organisée mercredi pour la présentation des filières proposées par cet établissement d’enseignement supérieur.

Et d’expliquer que ce campus fait partie du projet de création d’un pôle hospitalo-universitaire au niveau de la cité ocre, porté par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et qui comprend également la réalisation du complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Ce campus, qui regroupe la Faculté Mohammed VI de médecine, l’Ecole supérieure Mohammed VI d’ingénieurs en sciences de la santé et la Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et professions de la santé, permet aux étudiants de s’épanouir, grâce à ses résidences universitaires, aux activités culturelles et sportives, ainsi qu’aux espaces de détente dont il dispose, a-t-il insisté.

Pr. Ghassan El Adib a, dans ce contexte, relevé que les cours débuteront dès septembre 2025, au campus de l’UM6SS à Marrakech, indiquant que le concours d’accès commun au titre de l’année universitaire 2025-2026 sera organisé le 13 juillet courant, simultanément sur l’ensemble des campus de l’UM6SS (Rabat, Casablanca, Dakhla, Marrakech et Agadir).

Il a tenu également à rappeler que l’UM6SS s’engage à promouvoir l’excellence et l’équité à travers un programme de bourses, précisant que les bourses d’excellence sont destinées aux étudiants les plus méritants, indépendamment de leur situation financière, en valorisant leur parcours académique.

En parallèle, a-t-il poursuivi, les bourses sociales sont mises en place pour renforcer l’équité et permettre à davantage d’étudiants d’accéder à une formation de qualité, faisant observer que ces deux initiatives reflètent l’engagement et la responsabilité sociétale de l’UM6SS en faveur d’un enseignement inclusif et d’excellence.

Lors de cette conférence de presse, Pr. Ghassan El Adib a aussi présenté le projet de construction du complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech, dont l’ouverture est prévue en 2027, notant que cette structure hospitalière disposera de 300 lits et places, 10 blocs opératoires, 50 lits de réanimation et soins intensifs, ainsi que des équipements de pointe.

Leader dans son domaine, l’UM6SS qui a ouvert ses portes en 2014, a pour mission d’assurer la formation des experts et des compétences dans les métiers des sciences et de la santé et de promouvoir la recherche et l’expertise afin de répondre aux besoins des populations.

L’université compte près de 8.100 étudiants, dont plus de 350 étudiants étrangers, et offre des formations en médecine, médecine dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire, génie biomédical, sciences et techniques de la Santé, santé publique, biosciences et biotechnologies et gouvernance, et leadership et sciences du comportement.

LR/MAP