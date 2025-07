Ouverture de la 8e Conférence de l’AHJUCAF sous le thème “la Cour Suprême idéale”

Partager Facebook

Les travaux de la huitième Conférence de l’Association des Hautes Cours ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF) sous le thème “la Cour Suprême idéale”, se sont ouverts, mercredi à Rabat.

Plus d’une trentaine de pays prennent part à cette conférence, marquée par la participation d’une importante délégation marocaine conduite par le premier Président de la Cour de cassation, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui.

Au programme de cette rencontre, qui se penchera sur certaines questions d’organisation liées aux structures de l’association, trois tables rondes: la première centrée sur “le statut institutionnel des Cours Suprêmes et les garanties de l’indépendance des juges”, la deuxième sur “la prévention des conflits d’intérêts et de la corruption, l’administration et l’indépendance financière des tribunaux, l’accès à la cour et la gestion des litiges”, et la troisième sur “les décisions des Cours Suprêmes : raisonnement, motivation, publication, communication avec le public “.

Au menu de cette conférence, qui se poursuit jusqu’au 4 juillet, figurent des visites exploratoires au profit des délégations participantes aux monuments historiques les plus importants de Rabat, avec des présentations sur les monuments et grands sites qui révèleront des facettes de l’histoire ancienne de la Capitale des Lumières, en plus d’une visite au siège des archives dédiées à la mémoire judiciaire à Rabat.

L’AHJUCAF, qui comprend 49 Hautes Cours, vise à promouvoir la coopération, la solidarité et l’échange d’idées, d’expériences et d’expertises entre ses membres sur les questions qui relèvent des compétences de ces juridictions.

Elle vise également à soutenir le rôle des Cours suprêmes dans la consolidation de l’État de droit, le renforcement de la sécurité juridique, l’organisation des décisions judiciaires et l’harmonisation du droit au sein des États membres.

LR/MAP