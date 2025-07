Le Maroc connait un réel développement (Pr de la Fédération des chambres saoudiennes)

Partager Facebook

Le Maroc connaît un “réel” développement dans de nombreux domaines, a affirmé, mercredi à Casablanca, le président de la Fédération des Chambres Saoudiennes, Hassan Al-Huwaizi.

Lors d’une rencontre avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M.Al-Huwaizi a salué les avancées économiques réalisées par le Maroc et la dynamique des réformes engagées dans plusieurs secteurs clés, mettant en exergue le positionnement géographique stratégique du Royaume, à la croisée des marchés africains et européens, ainsi que la qualité de ses infrastructures et les performances de ses secteurs productifs, notamment l’automobile, les énergies renouvelables et l’agroalimentaire.

Notant que les investisseurs saoudiens manifestent un intérêt croissant pour le Royaume, il a souligné que cette mission vise à “découvrir les opportunités d’investissement au Maroc”.

Par ailleurs, il a invité les investisseurs marocains et les hommes d’affaires du secteur privé à visiter l’Arabie Saoudite afin d’explorer les multiples opportunités qu’offre le Royaume dans le cadre de sa Vision 2030, précisant que son pays dispose désormais de près de 700 législations favorables à l’investissement.

M. Al-Huwaizi a tenu à souligner que ces réformes placent désormais l’investisseur étranger sur un pied d’égalité avec l’investisseur saoudien, dans un climat d’affaires en constante amélioration, soutenu par la volonté politique de renforcer les échanges extérieurs et les partenariats stratégiques.

De son côté, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, a indiqué que la délégation, composée de plus de 30 représentants de grandes entreprises et investisseurs, a multiplié les rencontres avec les responsables marocains et les acteurs du secteur privé afin d’identifier les axes de coopération prioritaires, notamment dans l’industrie, le tourisme, les infrastructures et les énergies renouvelables.

Il a qualifié cette visite de “grande étape” vers une coopération économique plus étroite entre les deux pays, ajoutant que les projets structurants actuellement déployés au Maroc représentent de véritables opportunités d’investissement pour les partenaires saoudiens.

Ces initiatives, a-t-il poursuivi, ont pour objectif de renforcer les partenariats économiques internationaux et de soutenir le développement de l’économie marocaine, qui dispose d’un potentiel important grâce aux nombreux projets en cours et à venir.

Il a également mis en avant la diversité des initiatives lancées dans les différentes régions du Royaume, couvrant des secteurs clés tels que les infrastructures, l’industrie, le tourisme et les énergies renouvelables, autant de domaines propices à la consolidation de partenariats solides entre les deux Royaumes frères.

Cette mission marque ainsi une nouvelle phase dans la consolidation des relations économiques maroco-saoudiennes, avec l’ambition de traduire les convergences stratégiques entre Rabat et Riyad en projets concrets, au service d’un partenariat Sud-Sud innovant et durable.

