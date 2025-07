Salé | Plusieurs protocoles d’accord signés lors des Assises nationales de l’IA

Partager Facebook

Plusieurs protocoles d’accord ont été signés, mercredi à Salé, lors d’une cérémonie organisée en marge des travaux des premières Assises nationales de l’Intelligence Artificielle (IA).

Paraphés entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et plusieurs partenaires institutionnels et académiques aussi bien nationaux qu’étrangers, ces accords ambitionnent de poser les jalons d’une stratégie d’IA qui se veut à la fois efficiente et éthique.

Ainsi, un mémorandum d’entente a été signé entre la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni et le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Ce partenariat s’assigne pour objectifs d’intégrer les technologies numériques dans les programmes scolaires, de créer des contenus pédagogiques digitaux adaptés, de développer les compétences numériques du corps éducatif et des élèves et de promouvoir l’innovation dans les établissements scolaires et sportifs.

Aussi, Mme Seghrouchni et le président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Mohamed Fikrat, ont signé un protocole d’accord pour un programme d’inclusion numérique visant notamment à déployer des relais numériques et physiques pour l’accès aux e-services, et à digitaliser les TPE agricoles et soutenir l’innovation rurale.

S’agissant du volet emploi et compétences, un mémorandum d’entente a été conclu entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Paraphé par Mme Seghrouchni et le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ce mémorandum d’entente ambitionne de faciliter l’insertion professionnelle via des solutions IA, mettre en place des plateformes d’analyse du marché de l’emploi et accompagner la reconversion professionnelle et le soutien aux TPME.

En outre, un protocole d’accord portant création d’un Centre d’excellence “Al Jazari Institute” au niveau de la province de Nador a été signé entre Mme Seghrouchni et le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, le Wali de la Région de l’Oriental, Khatib El Hebil, le gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani et le président du Conseil régional, Mohamed Bouarourou.

Ce partenariat a pour principaux objectifs de créer un centre d’excellence en IA et innovation technologique, développer des formations certifiantes et de la recherche appliquée, accompagner les startups, valoriser les spécificités locales et intégrer l’IA dans des secteurs clés comme l’agriculture, le tourisme et l’énergie.

Par ailleurs, un protocole d’accord marquant le lancement d’un partenariat stratégique dans le domaine des centres de données (Data Centers) a été signé entre Mme Seghrouchni et le Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti.

Cet accord vise à promouvoir une collaboration structurée autour de la recherche, de l’innovation, de la formation, de la durabilité et de la souveraineté numérique.

À travers cette convention, les deux institutions s’engagent à renforcer les capacités nationales en matière de gestion durable et souveraine des données.

De même, un accord a été signé entre la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali.

Cette collaboration vise à créer des synergies entre les stratégies nationales de transition numérique et énergétique, dans un contexte marqué par l’urgence climatique et les impératifs de souveraineté technologique.

L’accord porte notamment sur la planification, la construction et l’exploitation de centres de données de nouvelle génération, alliant haute performance énergétique, recours prioritaire aux énergies renouvelables et adoption de principes d’économie circulaire.

Par cette initiative, les deux départements s’engagent à promouvoir un numérique responsable et résilient, au service d’un développement durable et d’une transition digitale maîtrisée.

Lors de cette cérémonie de signature, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont conclu un mémorandum d’entente pour structurer leur coopération dans le cadre de l’initiative Digital for Sustainable Development (D4SD).

Cet accord vise à positionner le Maroc comme un leader régional de la transformation numérique, en promouvant une digitalisation inclusive au service du développement durable dans les pays arabes et africains.

Un autre accord portant sur la coopération en faveur d’un numérique centré sur l’humain, fondé sur l’éthique, l’équité et l’autonomisation a été paraphé entre Mme Seghrouchni et la Fondatrice et Secrétaire générale de l’Organisation de coopération numérique (DCO), Deemah Al Yahya.

Il vise à renforcer les capacités, stimuler l’innovation, et favoriser l’échange transfrontalier de connaissances pour garantir que les technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, profitent à l’ensemble de la société.

A cet égard, le protocole d’accord prévoit la mise en œuvre de plusieurs initiatives à fort impact, dont le déploiement national du programme We-Elevate, destiné à accompagner les PME marocaines dans leur accès aux marchés du commerce numérique mondial.

Il s’agit également de l’initiative Green Cloud Morocco, qui positionnera le Maroc comme un hub régional pour les infrastructures numériques durables. Ce projet comprend la construction de trois usines d’IA, dont un centre de données vertes, permettant de réduire jusqu’à 70% les émissions de CO₂ et les coûts énergétiques.

Par cette alliance, le Maroc affirme son ambition de devenir un acteur de référence au sein des écosystèmes numériques internationaux, en conjuguant innovation technologique, inclusion économique et responsabilité environnementale.

Enfin, un partenariat entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et l’initiative internationale “Current AI” a vu le jour via la signature d’une déclaration d’intention. Le but étant de promouvoir une IA éthique, sécurisée et inclusive, soutenir des projets pilotes dans la santé, la diversité linguistique et la gouvernance, et de participer activement à la gouvernance mondiale de l’IA.

Placées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les premières Assises nationales de l’Intelligence artificielle sont initiées par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration sous le thème “Une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société”.

Ces Assises nationales visent à définir les contours d’une stratégie nationale d’une IA souveraine, adaptée aux besoins de la population et des secteurs stratégiques du pays.

LR/MAP