Rabat | Les think tanks africains au cœur de l’analyse, de l’anticipation et de l’adaptation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Afrique en mutation: le pouvoir des Think tanks africains dans l’analyse, l’anticipation et l’adaptation est le thème d’une rencontre de haut niveau organisée les 5 et 6 mai à Rabat par l’Institut Royal des études stratégiques (IRES).

Réunissant les principaux think tanks africains, cette rencontre vise à renforcer les dynamiques de coopération intellectuelle, à mutualiser les expertises et à consolider les capacités d’anticipation stratégique du continent, indique l’IRES dans un communiqué.

Ce dialogue ambitionne de faire émerger une communauté africaine de réflexion stratégique capable d’accompagner les transitions multiples qui traversent le continent, à savoir les transformations géopolitiques, les défis climatiques, les transitions démographiques et numériques, les recompositions économiques ou encore les mutations sociales, précise la même source.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur général de l’IRES, Mohamed Tawfik Mouline, a mis en exergue le rôle fondamental des think tanks dans l’éclairage de la décision publique.

A travers leur capacité à produire une pensée stratégique autonome fondée sur une analyse rigoureuse et prospective des mutations en cours, les think tanks africains se positionnent comme des catalyseurs de changement et des vecteurs de souveraineté intellectuelle, a expliqué M. Mouline, cité par le communiqué.

L’IRES, en tant qu’acteur majeur de l’intelligence stratégique sur le continent, a partagé son expérience en matière de veille, d’analyse prospective et d’accompagnement des politiques publiques, . Avec plus de 340 études à caractère prospectif et près de 400 rencontres scientifiques organisées à ce jour, l’Institut s’affirme comme un centre de référence, attaché à une approche globale intégrant les dimensions humaines, écologiques, économiques et géopolitiques.

Parmi les axes mis en lumière lors de cette rencontre figure l’Initiative Royale de l’Afrique Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette initiative stratégique, structurante pour l’intégration régionale, vise à faire de la façade atlantique africaine un pôle d’intégration économique, de sécurité collective et de rayonnement continental. Elle souligne la volonté du Royaume du Maroc de contribuer activement à la construction d’un espace africain solidaire, autonome et prospère.

Ce dialogue constitue une opportunité majeure pour renforcer les convergences intellectuelles africaines, poser les fondements d’une vision commune du développement, et encourager une gouvernance continentale fondée sur la responsabilité partagée, la coopération Sud-Sud et l’appropriation collective des leviers de transformation, conclut le communiqué.

LR/MAP