Coupe du Trône de football | L’OCS s’offre sa 1er étoile face à la RSB

L’Olympic Safi s’est adjugé sa première Coupe du Trône de football (2023-2024), au terme d’une finale haletante face à la Renaissance sportive de Berkane, dimanche au Complexe sportif de Fès.

Ce soir, c’était l’heure de vérité. D’un côté, le club Mesfioui était à la recherche d’une première étoile. De l’autre, la formation de l’Oriental espérait bien en accrocher une quatrième et réaliser, par la même, un triplé historique. Au terme d’une finale qui a tenu toutes ses promesses, c’est bel et bien l’OCS qui a eu le dernier mot, à l’issue de la fatidique séance des tirs au but (6-5, temps réglementaire 1-1).

Dès le coup d’envoi de cette rencontre, marquée par une ambiance festive, les deux équipes ont opté pour la “full offensive”. Avec un léger avantage, les Berkanis ont été dangereux sur les côtés, sans jamais aboutir à concrétiser.

En revanche, les Safiots sont restés calmes et vigilants, à l’affût d’un contre fatal.

Juste avant la demi-heure du jeu, l’OCS a eu une occasion franche, après une perte de balle inhabituelle de Yassine Lebhiri dans l’axe du milieu terrain, mais Qassab Abderrahmane, un peu trop individualiste, a fait le mauvais choix.

Il fallait attendre la 40-ème minute du jeu peu s’en faut et un exploit individuel de Salah Eddine Errahouli, auteur d’un rush en solitaire de très grande classe, pour que l’OCS parvienne à ouvrir le score.

Au moment où l’arbitre s’apprêtait à renvoyer les deux équipes aux vestiaires, les hommes de Mouine Chaabani vont obtenir un pénalty après une intervention sur Lebhiri jugée illicite après recours à la VAR.

Le vétéran Issoufou Dayo à la charge: 1-1 score de la première mi-temps.

En deuxième période, les deux équipes se sont imposées un tempo élevé. L’OCS, bien en place, a dû batailler pour stopper les offensives de plus en plus dangereuses de la RSB.

En effet, à la 60-ème minute, les champions du Maroc en titre vont décrocher un pénalty (VAR). Cette fois le duel Kabiri Alaoui Khalid/Issoufou Dayo a tourné en faveur du portier Mesfioui.

Néanmoins, les Berkanis ne vont pas baisser les bras. Oussama Lamlioui va inscrire le deuxième but de la RSB, cependant, signalé hors-jeu par la VAR.

Les deux équipes se sont, par la suite, livré un combat féroce, mais ni les minutes restantes de la seconde mi-temps, ni les prolongations n’ont apporté le but tant attendu, en dépit des multiples occasions des deux côtés.

Lors des tirs au but très disputés, une “panenka” ratée de Abdelhak Assal a scellé le sort de cette rencontre, au bout du suspense, en faveur des Mesfiouis.

LR/MAP