IA et Numérique | Une nouvelle impulsion à la coopération entre le Maroc et les États-Unis

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a eu, lundi à Washington, une série d’entretiens avec des responsables américains visant à donner une nouvelle impulsion au partenariat maroco-américain dans le domaine de la transition numérique et l’innovation technologique.

Mme Seghrouchni a ainsi tenu, en présence de l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, une rencontre au département d’État américain, avec l’ambassadeur Steve Lang, responsable du cyberespace et de la politique numérique.

Cette réunion a été l’occasion de réaffirmer le solide partenariat stratégique et multidimensionnel liant le Maroc et les Etats-Unis, et d’examiner les moyens de stimuler la collaboration en matière de transformation numérique et d’intelligence artificielle, dont le potentiel est important pour faire progresser le développement durable.

À cet égard, les deux parties se sont félicitées des perspectives prometteuses qui s’offrent aux deux pays dans ces domaines à haute valeur ajoutée.

La ministre a également eu, ensuite, une réunion avec Leila Elmergawi, directrice de la stratégie et de la politique mondiale en matière d’IA.

À cette occasion, Mme Seghrouchni a passé en revue les grands axes de la stratégie Maroc digital 2030 ainsi que les perspectives de coopération bilatérale dans le domaine de l’économie numérique et de la cybersécurité.

Ces échanges ont permis de réitérer l’engagement des deux pays à promouvoir le développement de l’IA et la transformation numérique pour un avenir prospère.

