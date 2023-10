Sénégal-OCI | Réunion préparatoire des hauts fonctionnaires en prélude à la 12è session du COMIAC, avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en prélude à 12-ème session du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC), s’est tenue, lundi à Dakar, avec la participation de représentants des Etats membres dont le Maroc.

L’ouverture officielle de l’évènement, tenu sous le thème « Quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance ? », sera présidée, mardi, par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, avec la participation des représentants de pays membres de l’OCI, dont le Maroc.

Des personnalités sénégalaises et des représentants d’autres organisations internationales prendront part à la rencontre de deux jours, selon le COMIAC.

Ouverte par Pierre Faye, directeur des organisations internationales et de la mondialisation au ministère sénégalais des Affaires étrangères, cette réunion des hauts fonctionnaires sera marquée par l’élection des membres du bureau de la 12-ème session du COMIAC, l’adoption du projet de l’ordre du jour et du projet de programme de travail.

Le Maroc est représenté à la Réunion des hauts fonctionnaires par M. Rachid M’Stfa, Chef de la division de la Coopération au Département de la culture au ministère de la jeunesse, de la Culture, et de la Communication.

Les discussions des experts portent sur les points inscrits à l’ordre du jour et la délibération sur les projets de résolutions. Il s’agira aussi d’adopter des documents de la session du COMIAC.

S’exprimant lors de cette réunion préparatoire des hauts fonctionnaires, le secrétaire général adjoint de l’OCI, Tarig Ali Bakheet, a réaffirmé le rôle « primordial que doivent jouer l’information et la culture dans la promotion des valeurs islamiques de paix et de solidarité, ainsi que la compréhension mutuelle entre les peuples et civilisations ».

« L’information et la culture telles que véhiculées par le Comité permanent de l’OCI pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) offrent un cadre idéal pour promouvoir les valeurs islamiques de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle entre les peuples et civilisations », a dit Tarig Ali Bakheet, qui représentait le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha.

L’information et la culture permettent aussi de véhiculer « une image plus positive de l’Islam, devant une atteinte aux symboles des valeurs islamiques, au nom d’une liberté d’expression », a ajouté M. Bakheet.

Il a également appelé la Oumma islamique à faire un « bloc unique et solidaire afin d’appuyer les actions du COMIAC », dont le siège est basé à Dakar depuis sa création dans les années 1980.

Prenant la parole au nom de l’Etat du Sénégal, le directeur des organisations internationales et de la mondialisation du ministère des Affaires étrangères, Pierre Faye a salué la pertinence du thème qui invite à « briser les barrières de l’âge en interagissant avec les jeunes ».

Selon M. Faye, ce sont les jeunes qui doivent assurer « la pérennisation des valeurs islamiques et de tolérance qui sont véhiculées par le COMIAC ».

Le diplomate sénégalais a aussi évoqué le rôle de l’information à travers un instrument comme le COMIAC « pour se dresser contre « la campagne odieuse contre les valeurs et les symboles de l’Islam ».

Il s’est aussi félicité de cette rencontre qui offre un cadre pour « déconstruire la rhétorique du terrorisme qui ne pourrait être associée à aucune religion, civilisation ou ethnie ».

M. Faye s’est en outre attardé sur le rôle de l’information pour « combattre le repli identitaire, le rejet de l’autre pour promouvoir l’acceptation mutuelle ».

Des rapports d’activités du secrétariat général de l’OCI et du secrétariat du COMIAC sur l’information, la culture, le dialogue des civilisations, le tourisme et la jeunesse seront examinés lors de cet événement de deux jours.

Des recommandations et des résolutions seront adoptées lors de cette rencontre dans le but de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’Organisation de la coopération islamique dans ces cinq domaines.

L’information islamique et la question d’Al-Qods Al-Sharif et de la Palestine et le soutien au travail médiatique du COMIAC figurent au menu de la réunion préparatoire avec les hauts fonctionnaires de l’OCI.

Les participants se penchent également sur le lancement d’un Prix international pour les organes et professionnels des médias.

La protection des Lieux Saints de l’Islam et la question de la Palestine relatives à la culture et aux médias sont aussi inscrits à l’ordre du jour, selon les organisateurs.

Le COMIAC est un organisme rattaché à l’OCI, chargé de superviser et d’évaluer les programmes et les projets liés à l’information, à la culture, au dialogue des civilisations, au tourisme et à la jeunesse.

Il se réunit tous les deux ans en présence des ministres concernés, dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique.

Le Sénégal assure la présidence du COMIAC depuis plusieurs années.

LR/MAP