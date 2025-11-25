IeHF | Le Maroc a vocation à devenir un acteur majeur de la e-santé en Afrique (Seghrouchni)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a vocation à devenir un acteur majeur de la e-santé dans le continent africain, a affirmé, mardi à Casablanca, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

S’exprimant à l’ouverture de la 3è édition du Forum International de la e-Santé (International e-Health Forum), co-organisée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et le Centre d’Innovation en e-Santé (CIeS) de l’Université Mohammed V de Rabat, Mme Seghrouchni a souligné l’importance de l’engagement des établissements de santé, des chercheurs, des instances de régulation, des entreprises et des acteurs de l’innovation afin de réaliser cet objectif.

Elle a ainsi mis l’accent sur la nécessité de “mettre en commun nos expertises, nos données, nos ressources afin de bâtir un écosystème de santé numérique, fort, souverain et durable”.

La transformation numérique de la santé constitue aujourd’hui, un pilier essentiel de la modernisation de l’action publique, a-t-elle relevé, notant que le Maroc, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’engage résolument dans cette dynamique avec l’ambition de placer la technologie au service du citoyen, et d’améliorer l’efficacité du système national de santé.

Dans ce contexte, la ministre a souligné que l’intelligence artificielle (IA) s’affirme désormais comme un levier incontournable, en révolutionnant le diagnostic médical, en optimisant le suivi des patients, en personnalisant les traitements et an accélérant la recherche clinique.

Cette transformation ne peut réussir sans des fondations solides, a-t-elle insisté, notant que l’intégration de l’IA en santé exige des données de grande qualité, une interopérabilité effective entre les systèmes d’information, et une gouvernance rigoureuse définissant clairement les conditions d’accès et d’usage des données.

Pour la ministre, ces exigences permettront d’assurer l’innovation éthique, sécurisée et réellement bénéfique pour le patient, tout en renforçant la résilience et la performance du système de santé national.

Mme Seghrouchni a fait savoir, dans ce sens, que son département œuvre en étroite coordination avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information et les institutions compétentes, dans le but de mettre en place un cadre réglementaire robuste, assurant une utilisation responsable, sécurisée et conforme aux valeurs nationales de l’intelligence artificielle et des traitements des données.

Dans cette perspective, a-t-elle ajouté, “nous préparons également, au niveau du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, une direction générale de l’intelligence artificielle”.

Cette direction générale permettra, à très court terme, de coordonner les politiques publiques, de renforcer les partenariats stratégiques et de piloter l’ensemble des projets liés à l’intelligence artificielle au service du citoyen et en particulier, dans le domaine de la santé, a-t-elle expliqué.

De son côté, le Directeur Délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Youns Bjijou, a indiqué que le Forum International de la e-Santé, placé cette année sous le thème “De la vision à l’impact : faire avancer la santé numérique pour tous”, est devenu en quelques années une plateforme incontournable de dialogue, d’innovation et de coopération au service d’un système de santé moderne, inclusif et durable.

Cet événement, a-t-il précisé, “illustre notre volonté de bâtir une santé numérique, centrée sur le patient, où chaque donnée circule de manière sécurisée, utile et traçable”, notant que la médecine du sport occupe, cette année, une place centrale dans les travaux du Forum.

“Le numérique et la data ne sont pas seulement au service du soin, mais aussi au service du bien-être, de la prévention et de la performance sportive, au bénéfice du citoyen, du patient, de l’étudiant et du sportif de haut niveau. Cette priorité positionne le Maroc comme un acteur visionnaire, capable de connecter la santé, le sport, la recherche et l’innovation pour construire une société plus active, plus protégée et plus résiliente”, a relevé M. Bjijou.

Grâce à la mobilisation de plus de 4000 professionnels, de 180 conférenciers et de la présence de 30 pays, ce forum devient un véritable laboratoire d’idées et de solutions concrètes au service d’un système de santé plus intégré, plus efficace et plus équitable, a-t-il ajouté.

Ce Forum de trois jours, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, réunit sur le campus Anfa-city de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Casablanca les principaux acteurs nationaux et internationaux de la santé, de la recherche et de la technologie autour des enjeux de la transformation digitale des systèmes de santé.

Le programme de ce Forum, organisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, comprend des conférences plénières, des tables rondes stratégiques, des masterclasses sur le leadership en intelligence artificielle et l’innovation clinique, ainsi que des démonstrations en direct des solutions les plus récentes en matière de santé digitale.

Cette édition sera marquée par l’organisation, pour la première fois, de congrès spécialisés par discipline médicale, avec les principales sociétés savantes nationales, autour de thématiques liant médecine, technologies et gouvernance des données de santé, et incluant des compétitions d’initiatives e-santé.

Le Forum accueillera également le premier Health Interoperability Connectathon en Afrique qui offrira un espace de collaboration technique et d’expérimentation en interopérabilité des systèmes d’information en santé.

En parallèle, un Hackathon international en e-santé, co-organisé avec l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture, mettra en compétition des participants issus de plus de cinquante pays membres, illustrant la dynamique de coopération et de co-création au service de la transformation digitale des systèmes de santé.

LR/MAP