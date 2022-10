Huawei partenaire du colloque international dédié aux talents

Partager Facebook

Fidèle à son engagement de promouvoir les talents locaux, Huawei Maroc a été partenaire majeur du colloque international dédié aux talents, tenu le 13 octobre à Rabat et organisé par l’Amicale des Ingénieurs des Ponts et Chaussées du Maroc (Ponts Maroc) autour d’une thématique prospective “Les Talents : un Pont vers l’Avenir”.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette rencontre de premier plan a remporté un franc succès et a connu la participation d’une panoplie d’experts et divers représentants des secteurs privé et public qui ont engagé des réflexions mettant en relief les mécanismes et outils pouvant attirer, développer et retenir l’expertise nationale pour répondre, in fine, aux besoins en compétences qualifiées, entreprenantes et innovantes, qui contribuent puissamment à générer de la valeur. Un problème qui se pose d’ailleurs avec acuité étant donné le contexte international actuel qui est caractérisé par le développement de l’économie du savoir et par la course effrénée aux talents, indique un communiqué de Huawei.

Il convient de rappeler que les travaux de ce colloque international étaient axés sur trois ponts interpellatifs, à savoir le rôle des talents en tant que levier clé de compétitivité et d’innovation pour les entreprises marocaines, la contribution de l’ensemble des parties prenantes nationales, et enfin l’approche territoriale suivie afin d’attirer et de préserver les talents, fait savoir la même source.

Dans le cadre de cet évènement, Mohamed Amine Souissi, Secrétaire Général de l’Amicale des Ingénieurs des Ponts et Chaussées du Maroc, a salué l’engagement et la parfaite coopération de l’entreprise Huawei. “Nous saluons le partenariat fructueux entre Ponts Maroc et Huawei dans le cadre de cette journée d’échange et de proposition qui a permis de mûrir la réflexion sur les clés de lecture activant la dynamique de développement durable en interaction avec les talents TIC et les compétences locales. La concrétisation de cette initiative est l’aboutissement d’une relation de confiance entre nos deux institutions et c’est un jalon important pour notre coopération croissante dans le domaine de l’éducation TIC et de l’emploi que nous promouvons”, a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

Pour sa part, Nabil Ouchagour, Chief Brand Officer pour Huawei Maroc, a affirmé l’engagement fort de l’entreprise en faveur du développement de l’écosystème des jeunes talents numériques au Maroc. “Nous sommes ravis de prendre part à cette journée de réflexion et de proposition dont les points de convergence ont été articulés autour de plusieurs thématiques clés telles que la nécessité d’attirer les talents, mais aussi de les mobiliser en leur qualité de levier de développement durable qui permet de favoriser la compétitivité nationale au sein d’un monde globalisé, impacté par l’expertise et mû par la performance”, a-t-il dit.

“À travers cette initiative, Huawei réitère son engagement pérenne en faveur du développement de l’écosystème des talents digitaux au Maroc. Forte de son expertise et son savoir-faire, notre entreprise se joint aux efforts des acteurs publics et privés pour accompagner le développement d’un écosystème industriel plus robuste et met à la disposition de ses diverses parties une panoplie de programmes de formation visant à soutenir les étudiants pour qu’ils investissent pleinement le secteur en répondant aux besoins et aux enjeux sociétaux à venir, notamment eu égard des impératifs d’attractivité opérés à l’échelle internationale”, a-t-il ajouté.

Cette journée de réflexion a mis en lumière les indicateurs liés au bien-être et au cadre de vie des talents et a soulevé le débat sur la mobilisation des compétences nationales, en vue de leur implication dans le processus de croissance et de développement, identifié par les intervenants comme un défi central auquel est confronté un pays émergent comme le Maroc à l’ère de la digitalisation de tous les espaces de vie sociétale.

Cette action s’inscrit en droite ligne avec la vision et les valeurs de l’entreprise. En effet, Huawei se veut plus qu’un acteur économique majeur dans le secteur des télécommunications au Maroc mais s’attache également à intégrer dans son modèle de croissance une dimension sociétale au service d’une éducation TIC de qualité, conclut le communiqué.

LR/MAP