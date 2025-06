Le PM palestinien salue le soutien constant de SM le Roi à la cause palestinienne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa, a salué, lundi à Séville, le soutien constant et indéfectible de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à la cause et au peuple palestiniens.

“Je voudrais réitérer, au nom du Président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien, mes remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour Ses efforts soutenus en faveur du peuple palestinien”, a déclaré M. Mustafa à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en marge de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient du 30 juin au 3 juillet à Séville, dans le sud de l’Espagne.

Les entretiens ont été l’occasion de transmettre un message d’estime et de considération au gouvernement et au peuple marocains pour les efforts inlassables que le Maroc ne cesse de déployer en faveur de la Ville Sainte et pour l’intérêt grandissant qu’accorde le Royaume à la situation difficile dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

M. Mustafa a également mis l’accent sur l’importance de mettre fin à la souffrance de la population de Gaza pour pouvoir planifier la reconstruction, insistant aussi sur l’impératif de relancer le processus politique sur la base de la solution à deux Etats, en vue de l’établissement d’un Etat indépendant, avec Al Qods-Est comme capitale.

La délégation marocaine à la Conférence internationale sur le financement du développement est présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Elle comprend notamment la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale et l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich.

LR/MAP