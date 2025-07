Finance islamique | Abdellatif Jouahri pour une coopération internationale renforcée

Partager Facebook

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a appelé, jeudi à Rabat, à une coopération internationale renforcée pour développer davantage la finance islamique.

“Les défis auxquels fait face la finance islamique appellent à une coopération internationale renforcée, dans le respect des standards mondiaux mais aussi des spécificités de chaque pays”¸a indiqué M. Jouahri, lors du 23ᵉ Forum sur la Stabilité Financière Islamique, organisé par BAM et le Conseil des services financiers islamiques (IFSB), sous le thème “Surmonter les difficultés : remédier aux vulnérabilités structurelles et renforcer la résilience face aux chocs futurs”.

Il s’agit de quatre défis principaux, à savoir la conformité charaïque, la gestion de la liquidité, le financement durable et les risques liés à la digitalisation, a-t-il précisé.

Selon M.Jouahi, la finance islamique occupe désormais une place de plus en plus intégrée au sein du système financier international, notant que l’approche fondée sur les principes (principle-based) permet aux régulateurs d’adapter les normes aux spécificités de chaque pays.

“C’est ce qu’a fait le Maroc, en mettant en place un système centralisé de fatwas avec l’appui du Conseil supérieur des oulémas, garantissant la conformité des produits aux principes de la charia et renforçant la confiance du public”, a-t-il soutenu.

Et de relever qu’au Maroc, la finance participative représente aujourd’hui 2% des actifs bancaires, rappelant que depuis 2015, Bank Al-Maghrib a œuvré, avec les parties prenantes, à l’élaboration d’un cadre réglementaire, institutionnel et fiscal propice à son développement.

“Cet effort collectif a permis de mettre en place une architecture claire, pilotée par une feuille de route cohérente, grâce à l’implication active du Conseil supérieur des oulémas”, a-t-il ajouté.

Ainsi, il a saisi l’occasion pour saluer la contribution du de l’IFSB, qui a joué un rôle déterminant dans la normalisation, la coopération et le dialogue entre autorités de régulation.

“Les réalisations accomplies depuis sa création en 2003 sont remarquables. La réforme actuelle de son cadre de gouvernance vise à adapter ses missions aux nouveaux enjeux, renforcer les capacités des institutions membres et leur offrir un soutien technique continu”, a-t-il affirmé, soulignant que Bank Al-Maghrib a bénéficié de cet accompagnement au fil des années.

Et de conclure que ce forum est une occasion précieuse pour anticiper les défis à venir, partager des expériences concrètes et explorer les moyens de renforcer la résilience de notre secteur.

Les assemblées annuelles et les événements parallèles de l’IFSB ont réuni, du 1er au 3 juillet 2025, des banques centrales, des autorités de régulation et de supervision, ainsi que des acteurs du secteur issus des membres internationaux de l’IFSB.

Organisées avec le soutien de Bank Al-Maghrib, ces réunions comprenaient notamment la 46ᵉ réunion du Conseil de l’IFSB, la 23ᵉ Assemblée générale et le 23ᵉ Forum sur la Stabilité Financière.

Plus de 130 membres de l’IFSB ont pris part aux Assemblées Annuelles, dont des représentants de haut niveau des banques centrales ainsi que des autorités de régulation et de surveillance et des institutions multilatérales de l’ensemble du secteur financier.

