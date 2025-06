Séville | Le SG de l’ONU appelle à relancer le moteur du développement mondial

Partager Facebook

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté, lundi à Séville, la communauté internationale à “relancer le moteur du développement mondial” à travers l’accélération des investissements, afin d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Deux tiers des ODD fixés dans le cadre de l’Agenda 2030 étaient aujourd’hui en retard, a indiqué M. Guterres à l’ouverture de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), appelant, face au “chaos climatique” et à la multiplication des conflits mondiaux, à “accélérer les investissements à la hauteur et à la cadence nécessaires” pour “redémarrer le moteur du développement”.

“Nous évoluons dans un monde où la confiance s’effrite, où le multilatéralisme est mis à rude épreuve. Un monde marqué par un essoufflement économique, des tensions commerciales croissantes, et une chute dramatique des budgets alloués à l’aide internationale”, a-t-il ajouté.

Le SG de l’ONU a relevé qu’”il ne s’agit pas simplement d’une crise de chiffres, c’est une crise humaine”, invitant les États à mobiliser davantage de ressources domestiques et à investir en priorité dans les domaines à fort impact : l’éducation, la santé et les énergies renouvelables.

La Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient jusqu’à jeudi à Séville, réunit plus de 50 chefs d’État et de gouvernement, ainsi que les dirigeants des principales institutions financières internationales et quelque 4.000 représentants de la société civile.

La délégation marocaine à cette Conférence est présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Elle comprend notamment la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale et l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich.

Cette conférence vise à définir des solutions concrètes pour combler le déficit annuel estimé à 4.000 milliards de dollars auquel sont confrontés les pays en développement pour atteindre les Objectifs de développement durable.

