HCCH au Maroc | Tenue à Rabat du 1ᵉʳ Forum des ambassadeurs des États africains

Le 1ᵉʳ Forum des ambassadeurs des États africains s’est tenu, mardi à Rabat, dans le cadre des préparatifs du lancement des activités du Bureau régional africain de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) au Maroc pour consolider les capacités juridiques sur le continent.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter une vision globale de ce Bureau, de ses missions, de ses objectifs stratégiques ainsi que des perspectives de coopération qu’il entend développer au profit des pays africains, notamment en ce qui concerne la diffusion et la mise en œuvre des Conventions de La Haye et le renforcement de la coordination juridique régionale dans le domaine du droit international privé.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué qu’en plus de constituer un acquis institutionnel majeur, l’établissement du Bureau régional de la HCCH pour l’Afrique au Maroc représente aussi un levier stratégique pour renforcer la coopération juridique et judiciaire transfrontalière entre les pays du continent, faciliter la coordination entre leurs autorités centrales et contribuer au développement des capacités africaines dans les domaines de compétence de la Conférence.

La création de cette structure au Maroc illustre concrètement le leadership africain dans un domaine complexe, dont les répercussions touchent directement les relations personnelles, contractuelles et économiques et influencent la convergence entre les systèmes juridiques nationaux et étrangers, a souligné M. Ouahbi.

Il a ajouté que l’accueil par le Maroc du Bureau régional africain de la HCCH s’inscrit ainsi dans une logique de partage d’expertise avec les pays du continent, dans une approche fondée sur la coopération et une compréhension approfondie des défis posés par la complexité croissante des liens juridiques entre personnes physiques et morales, aux niveaux continental et international.

Sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a multiplié les efforts pour assurer une participation active à la dynamique internationale visant à institutionnaliser la coopération juridique et judiciaire, a-t-il relevé.

“Cet engagement traduit une volonté claire de répondre aux défis transfrontaliers, de consacrer les principes de sécurité juridique, de favoriser la stabilité des transactions, le développement des échanges, la promotion des investissements et la promotion d’un climat des affaires sûr et propice”, a-t-il souligné.

L’expérience accumulée par le Royaume en matière de pratique conventionnelle, législative et institutionnelle dans le domaine du Droit international privé confirme son rôle d’acteur clé au sein de la dynamique internationale conduite par la Conférence de La Haye, a affirmé M. Ouahbi.

Dans une déclaration à la presse, Rachid Ouadifi, directeur des Affaires civiles et des Professions juridiques et judiciaires au ministère de la Justice, en sa qualité de représentant du Bureau au Maroc, a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de faire connaître le Bureau régional qui va faciliter et encadrer le processus d’adhésion des États africains à la HCCH et les aider à adopter les instruments juridiques de La Haye.

L’accueil par le Royaume de ce Bureau est une consécration qui traduit le leadership marocain en matière de droit à l’échelle continentale ainsi que la crédibilité et la confiance dont jouit le Maroc auprès de la communauté internationale et juridique en particulier, a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le secrétaire général de la HCCH, Christophe Bernasconi, a indiqué, dans une déclaration similaire, que le Bureau régional au Maroc “va sans aucun doute nous aider à disséminer l’information au sujet des travaux de la Conférence à travers le continent africain”, se disant persuadé que cette structure servira à encourager les États africains à adhérer à l’Organisation et à faire partie des conventions dans le domaine de la protection de l’enfant, du Droit international de la famille, du contentieux international, commercial et financier ou encore numérique.

Qualifiant ce Bureau régional de “structure qui sera d’une grande utilité”, M. Bernasconi a ainsi loué son énorme potentiel en faveur de l’augmentation de la visibilité et de la pertinence des travaux de l’Organisation auprès des autorités africaines.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence notamment d’ambassadeurs de pays africains et de certains pays arabes accrédités au Maroc, s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la coopération juridique transfrontalière en matière civile et commerciale, et à soutenir l’intégration des pays africains dans le système des Conventions de HCCH.

