GITEX Africa Morocco 2023, un carrefour des leaders de la high-tech

Stimuler l’économie numérique en Afrique et promouvoir l’engagement dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication constitue l’objectif affiché de la première édition de GITEX Africa Morocco, le plus grand évènement tech et start-up phare de l’Afrique, qui se tiendra à la ville ocre du 31 mai au 02 juin.

Placé Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, GITEX Africa Morocco se veut une réelle opportunité pour approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l’innovation technologique.

Cet événement, porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, constitue un espace de rencontre des leaders des technologies transformatrices en vue de stimuler la transition numérique du continent avec la participation de plus de 900 exposants et start-ups ainsi que des délégations de 95 pays.

Un rassemblement des innovateurs les plus éminents du monde se réunira lors de cet évènement, ainsi que des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et universitaires, et qui vont échanger durant trois jours autour de la future plus grande économie numérique du monde.

GITEX Africa Morocco, une consécration de l’écosystème digital marocain

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.

Cette grande messe est une opportunité pour les efforts déployés par tous les acteurs de l’écosystème digital marocain, et sera également une plateforme incontournable de sourcing et de partenariat entre exposants, investisseurs, chercheurs et opérateurs technologiques pour échanger sur les solutions innovantes et les avancées réalisées en matière de la transformation digitale en Afrique en tant que futur pôle d’innovation.

Un événement qui s’inscrit aussi dans le cadre des efforts du Royaume pour renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du numérique, et contribuer au rayonnement du continent africain au niveau international, puisqu’il vise à promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale de l’Afrique.

GITEX Africa 2023 renforcera également les progrès réalisés dans la stratégie de développement numérique du Maroc, consolidera sa position parmi les trois premiers pays africains dotés des meilleures infrastructures TIC et sera l’occasion de souligner sa position comme l’un des marchés télécoms les plus avancés du continent.

L’Afrique, un environnement propice à l’innovation technologique

Le potentiel de la technologie du continent africain demeure important, témoignant de l’intérêt du “GITEX Africa” dans sa première édition et qui reflète les ambitions de la transformation digitale de l’Afrique et les initiatives continentales telles que la vision “Smart Africa” pour créer un marché numérique unique en Afrique d’ici 2030 dans le but de propulser le continent à l’avant-garde de la transition numérique mondiale.

La mission de “GITEX Africa” est d’organiser un événement qui sert l’objectif de la communauté africaine de réaliser des opportunités de développement commercial, d’investissement et d’apprentissage, à travers l’autonomisation de la nouvelle génération de talents créatifs dans le domaine de la technologie pour promouvoir une culture entrepreneuriale.

L’écosystème des startups en Afrique continue de faire les gros titres avec la création de sept “UNICORN” au cours des dernières années, tandis que les startups africaines, selon les analystes du Bretter Bridges Center, ont généré un total de 5,4 milliards de dollars de bénéfices, et plus de 900 transactions en 2022.

L’intérêt mondial pour GITEX Africa 2023 contribuera également à l’incubation de plus de 400 startups de 30 pays, dont des centaines de startups primées internationales et 11 UNICORN désireuses de partager leurs réalisations et d’entrer dans le monde prometteur de l’innovation africaine.

En marge de cette première édition, le sommet “GITEX Africa Digital Summit” comprendra également dix thèmes de conférence comprenant plus de 140 heures de contenu visant à explorer les sujets transformateurs les plus pertinents pour faire progresser l’agenda numérique de l’Afrique, de l’intelligence artificielle générative et “des smart cities” ou de la “fintech” et de “l’agri-Tech” aux sujets de l’e-santé, l’énergie, l’innovation et le développement durable.

Les thèmes essentiels abordés lors de cette édition à guichets fermés du forum de dialogue, d’échange et de collaboration le plus influent au monde, vont de l’analyse de l’état des lieux de l’économie numérique du continent à l’accélération de la mise en place d’une infrastructure publique numérique intégrée et inclusive.

LR/MAP