Genève | Ouverture de la 61e session du CDH, avec la participation du Royaume du Maroc

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH) a ouvert les travaux de sa 61e session, lundi au Palais des Nations à Genève, avec la participation du Royaume du Maroc.

La séance d’ouverture, présidée par l’ambassadeur indonésien Sidharto Reza Suryodipuro, représentant permanent de l’Indonésie à Genève, en sa qualité de président du CDH cette année, a été marquée par les allocutions du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de la présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, du Haut-commissaire aux droits de l’Homme, Volker Türk, et du chef de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis.

A l’ordre du jour de cette session, qui se tient jusqu’au 31 mars prochain, figurent plus de 80 rapports et une vingtaine de débats interactifs prévus avec des experts indépendants et titulaires de mandats.

Durant plus de cinq semaines, les 47 États membres examineront la situation des droits humains dans près de quarante pays, ainsi que de nombreux rapports thématiques portant notamment sur la torture, les droits culturels, le droit à l’alimentation, l’environnement, la lutte antiterroriste ou encore la protection de la vie privée.

Un segment de haut niveau, du 23 au 25 février, réunira des représentants de plus d’une centaine de pays. Y prendront la parole six chefs d’État ou de gouvernement, plus de 70 ministres des affaires étrangères et 13 ministres de la justice et procureurs généraux, ainsi que d’autres intervenants.

Au menu également figurent des tables rondes traitant de plusieurs questions notamment les droits de l’homme et la culture de la paix; le financement du développement durable; les infrastructures inclusives tenant compte du handicap, y compris le transport et le logement; ainsi que le droit de l’enfant et les violations des droits de l’homme des enfants dans les conflits armés.

Le Maroc est représenté à cette session par une délégation conduite par le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Mohamed El Habib Belkouch, qui prononcera l’allocution du Royaume lors de la séance plénière du segment de haut niveau.

Le délégué interministériel présidera également un Side-event de haut niveau consacré au Réseau international des Mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi (NMIRF), dont le Maroc assure la coordination.

Organisée le 24 février en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, les Missions permanentes du Maroc, du Brésil, du Portugal et du Paraguay auprès de l’ONU-Genève, et le Universal Rights Group, la réunion sera consacrée à la présentation du bilan des travaux du Réseau, notamment l’adoption de son plan d’action pour la période 2026-2030 et le lancement de sa plateforme virtuelle.

Elle visera également à renouveler l’appel à l’adhésion afin de favoriser l’échange d’expériences et de renforcer le rôle des mécanismes au niveau national.

En marge de cette importante session onusienne, M. Belkouch aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs responsables onusiens et des personnalités internationales du domaine des droits de l’Homme, ce qui témoigne de l’ouverture de la DIDH sur les événements internationaux liés aux droits humains et de sa volonté de partager l’expérience du Maroc dans le domaine de la promotion de ces droits.

Par la même occasion, seront également examinées les différentes formes de coopération avec les organismes et les experts concernés par les événements internationaux à se tenir cette année au Maroc.

