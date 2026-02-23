La FIFA soutient le programme national de formation des talents mené par la FRMF

Partager Facebook

Le Programme national de formation des jeunes talents, mis en œuvre par la Fédération Royale marocaine de Football (FRMF), a été très apprécié par la Fédération Internationale de Football (FIFA) qui envisage d’en faire un modèle de formation au profit de plusieurs pays africains, indique la FRMF.

A cet égard et dans le cadre de son programme international de développement des talents, une délégation de la FIFA a effectué deux visites de travail au Maroc pour s’enquérir de près de ce programme national de formation, précise l’instance fédérale dans un communiqué.

Lors de ces déplacements, poursuit la même source, la délégation de la FIFA a rendu visite à plusieurs clubs marocains dont le Wydad Athletic Club (WAC), le Raja Club Athletic (RCA), le Fath Union Sport (FUS) et la Renaissance Sportive de Berkane (RSB). Au cours de ces visites, les membres de la délégation FIFA ont fait part de leur grande admiration quant à l’énorme travail entrepris au sein de ces clubs en matière de formation des jeunes talents.

Dans le but de contribuer au développement du niveau de formation des formateurs marocains, la FIFA annonce la tenue d’une conférence, en avril prochain, dédiée à cette thématique, fait savoir le communiqué.

La FIFA, qui contribue au financement du programme de développement des talents dans le continent africain, soutiendra en partenariat avec la FRMF certains clubs engagés dans ce programme national, indique la même source, relevant que ce soutien concernera la modernisation et la mise à niveau des installations des clubs.

L’apport financier de la FIFA sera versé aux clubs par l’intermédiaire de la FRMF en prenant en compte les exigences et besoins de chaque club exprimés dans le Programme national de formation des jeunes talents, conclut le communiqué.

LR/MAP