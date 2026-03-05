FRMF | Mohamed Ouahbi, nouvel entraîneur de la sélection nationale du Maroc

FRMF | Mohamed Ouahbi, nouvel entraîneur de la sélection nationale du Maroc

Mohamed Ouahbi a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc du football, succédant à Walid Regragui, a annoncé, jeudi soir, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaâ.

Lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmoura (banlieue de Salé), M. Lekjaâ a souhaité plein succès à Ouahbi dans sa nouvelle mission.

Champion du monde avec les Lionceaux de l’Atlas (U20) au Chili, Ouahbi prend les commandes de la sélection A à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.

Egalement finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations (U20) en Egypte, le coach marocain débutera sur le banc du Maroc lors des deux matchs amicaux que les Lions de l’Atlas disputeront face à l’Equateur en Espagne (27 mars) et le Paraguay en France (31 mars).

Lors de la Coupe du Monde 2026, le Maroc a hérité du groupe C aux côtés du Brésil, de l’Ecosse et de Haïti.

LR/MAP

