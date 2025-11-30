Forum Maroc-Türkiye | Le DG de l’AMDIE détaille les atouts d’investissement du Royaume

Partager Facebook

Le Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a mis l’accent, lors du Forum d’affaires et d’investissement Maroc-Türkiye vendredi à Istanbul, sur les multiples atouts et les fortes potentialités qui font du Maroc une destination privilégiée pour les investissements internationaux.

M. Seddiki intervenait devant un parterre de personnalités de haut rang marocaines et turques, dont des responsables gouvernementaux, des représentants d’institutions publiques et des acteurs économiques de premier plan.

Il a indiqué que le Royaume dispose d’un écosystème intégré combinant des infrastructures modernes et développées, notamment des ports, des routes, un réseau ferroviaire dense et des zones industrielles et logistiques, ainsi qu’un cadre juridique favorable à l’investissement et plusieurs accords de libre-échange permettant l’accès à de nombreux marchés internationaux.

M. Seddiki a souligné, à cet égard, que les compétences marocaines, jeunes et multilingues, constituent un atout stratégique renforçant la compétitivité et l’attractivité du Royaume pour les investissements, appelant les investisseurs turcs à tirer parti de ces potentialités et ces opportunités prometteuses offertes par le Royaume.

La participation marocaine à ce Forum, organisé en partenariat par les organisations patronales des deux pays et en présence des représentants des départements du Commerce extérieur marocains et turcs, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire le déficit commercial avec la Türkiye en attirant des investissements trucs, dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et le textile, a-t-il déclaré à la MAP.

Il a ajouté que la délégation marocaine a tenu, à cette occasion, des discussions constructives avec son homologue turque, concernant le renforcement de l’accès des exportations marocaines au marché turc et pour éviter toute barrière non tarifaire susceptible d’entraver la compétitivité des produits marocains, notant que les deux parties ont souligné l’importance d’augmenter la valeur ajoutée dans les échanges bilatéraux.

Le président du conseil d’affaires Maroc-Türkiye au sein de la CGEM, Najib Chraibi a, pour sa part, indiqué que la tenue de ce Forum reflète la grande confiance accordée par les acteurs économiques marocains au partenariat bilatéral, précisant que cette forte participation traduit la conviction profonde de la capacité du Maroc et de la Türkiye à bâtir une relation économique plus ambitieuse, plus équilibrée et tournée vers l’avenir.

M. Chraibi, qui intervenait devant le Forum, a indiqué que grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a connu, durant les quinze dernières années, une profonde mutation ayant fait des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de la logistique et des infrastructures les piliers d’une économie diversifiée et moderne.

Le Maroc, a-t-il dit, offre aujourd’hui des écosystèmes industriels hautement performants, une main-d’œuvre qualifiée, des coûts de production compétitifs et des infrastructures mondiales, telles que le port de Tanger-Med, ainsi qu’un cadre motivant, garanti par la nouvelle charte des investissements, et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, notant que les entreprises turques peuvent tirer pleinement tirer profit de ces opportunités.

Son homologue turque, Zeynep Bodur Okyay a, de son côté, affirmé que la tenue de ce Forum intervient à un moment où les chaines mondiales d’approvisionnement connaissent une profonde restructuration, ce qui met en évidence l’intégration croissante entre le Maroc et la Türkiye grâce à leurs positions géographiques stratégiques, leurs capacités industrielles avancées et leur vision régionale commune.

Le Maroc et la Türkiye offrent ainsi une réelle opportunité pour la construction d’un “corridor de production et d’investissement” capable de desservir à la fois les marchés européens et africains, a expliqué Mme Bodur Okyay qui a appelé à une transition vers un nouveau modèle de partenariat basé sur la production conjointe, le développement de centres de recherche et de développement communs et le renforcement des capacités industrielles grâce à des chaines de valeur intégrées.

Organisé sur une journée, le Forum d’affaires Maroc-Türkiye prévoit des rencontres B2B, des ateliers sectoriels organisés par l’AMDIE, portant sur le textile, l’automobile et les industries mécaniques, ainsi que des témoignages d’investisseurs turcs installés au Maroc.

Cette rencontre se veut une plateforme opérationnelle destinée à accompagner l’élan croissant du partenariat économique maroco-turc, à encourager les flux d’investissements bilatéraux et à diversifier les domaines de coopération, dans la perspective de rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays et de réduire le déficit commercial actuel.

LR/MAP