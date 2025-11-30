Commémoration à Rabat de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

L’ambassade de l’État de Palestine au Maroc et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont organisé, samedi au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, une rencontre à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée, cette année, le 25 novembre.

L’événement s’est déroulé en présence notamment de membres du corps diplomatique arabe accrédité dans le Royaume, d’acteurs politiques et syndicaux ainsi que de représentants de la société civile et des mondes de l’art et de la culture.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, a salué les positions fermes du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne.

Il a également salué le message adressé par le Souverain au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui, a relevé le diplomate, “reflète clairement la vision et le programme palestiniens”.

M. Choubaki s’est également félicité des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour aider les populations de la bande de Gaza et soutenir la résistance de la Ville Sainte et de ses habitants.

Il a souligné que la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervient, cette année, dans un contexte difficile pour la bande de Gaza, appelant la communauté internationale à mettre fin à l’agression, à ouvrir les points de passage à l’aide humanitaire, à protéger les civils et à mettre fin à l’occupation.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a rappelé le soutien ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse, il a relevé que ce soutien est illustré par les aides que le Souverain accorde à la bande de Gaza ainsi que par le soutien continu apporté par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, aux habitants de la Ville Sainte, faisant observer que ces efforts s’inscrivent dans le prolongement du rôle diplomatique joué par Maroc en faveur de la défense de la cause palestinienne à différents niveaux et sur divers fronts.

À cette occasion, les troupes marocaine “Jadal” et palestinienne “Asayel” pour les arts populaires ont livré des prestations artistiques mettant en valeur l’authenticité du patrimoine culturel palestinien.

La rencontre a été marquée par un hommage à M. Choubaki ainsi qu’à l’ancien président de l’Association marocaine pour l’appui de la lutte du peuple palestinien, feu Mohamed Benjelloun Al Andaloussi.

