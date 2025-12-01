Rabat | 1re Conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc abritera, les 2 et 3 décembre 2025, la première Conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme, un événement d’envergure visant à mettre au premier plan les conséquences humaines du terrorisme en Afrique et à renforcer les mécanismes de soutien et de résilience au niveau du continent.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, avec le soutien du Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (UNOCT), cette rencontre constitue une initiative inédite qui place les victimes africaines du terrorisme au cœur des débats stratégiques sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent.

La Conférence réunira à Rabat des représentants de gouvernements africains, des organisations internationales et régionales, ainsi que des associations de victimes africaines du terrorisme, des chercheurs et des experts spécialisés.

Les discussions porteront également sur le rôle essentiel que peuvent jouer les survivants dans les initiatives de prévention et de résilience, à travers leurs témoignages, leur expérience et leur participation à la reconstruction des communautés touchées.

Les participants échangeront autour de thématiques majeures portant notamment sur les conséquences humaines du terrorisme et les défis juridiques, institutionnels et socio-économiques liés à l’accompagnement des victimes.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Office des Nations Unies pour La lutte contre le Terrorisme, matérialisé notamment par l’installation à Rabat du Bureau Programme de l’UNOCT pour l’Afrique. Ce Bureau, devenu une plateforme continentale de référence, œuvre à la promotion d’une approche africaine de la lutte contre le terrorisme, fondée sur la solidarité, le renforcement des capacités, et l’appropriation nationale des réponses et des politiques publiques.

Avec cette initiative, le Royaume confirme son engagement en faveur d’une approche solidaire, humaine et inclusive de la lutte contre le terrorisme, en plaçant les victimes et leurs droits au centre de l’action régionale et internationale.

