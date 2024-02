Formation continue | L’ESSEC Afrique et Dislog Group signent un partenariat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ESSEC Afrique, hub africain de la grande école de commerce française installée au Maroc depuis 2017, et Dislog Group, leader du secteur logistique au Maroc, s’associent pour mettre en place un programme de formation sur-mesureau profit du comité exécutif du Groupe sur les thématiques de la transformation digitale, l’innovation et le leadership. Ce programme se déroulera sur les trois campus de l’ESSEC: à Rabat, Paris et Singapour.

Un programme ambitieux et international pour Dislog Group

C’est dans le cadre de son ambitieuse politique de capital humain, que Dislog Group a conclu ce partenariat d’envergure avec l’ESSEC Afrique. Le premier volet du partenariat consiste en la création d’un programme sur-mesure destiné au comité exécutif du Groupe, une trentaine de personnes au total, qui a débuté en septembre 2023 et qui s’étendra jusqu’en juin 2024.

Ce cycle de formation a pour objectif non seulement de fournir aux participants les soft skills, connaissances et méthodes nécessaires pour devenir des leaders inspirants du monde de demain, mais aussi de leur donner les clés pour appréhender les dernières innovations technologiques et relever les défis qui accompagnent les transformations digitales en cours et à venir.

Pour ce faire, l’ESSEC a mobilisé le meilleur de son savoir-faire en s’appuyant sur ses professeurs internationaux, dont Jérôme Barthélémy, David Autissier et Laurent Bibard. Dispensé sur les trois campus de l’ESSEC à Rabat, Paris et Singapour, ce programmepropose une expérience unique qui va également permettre aux dirigeants de Dislog Group de mieux se connaître et d’approfondir leurs liens.

A cette occasion, Moncef Belkhayat,PDG de Dislog Group a déclaré: «Nos ambitions de croissance et de compétitivité passeront par le développement de notre capital humain, notamment sur les aspects de la transition digitale, l’innovation et le leadership du changement. Notre partenariat avec l’ESSEC s’inscrit dans cette logique».

Une collaboration de plus pour l’ESSEC Afrique au Maroc

Cette collaboration avec Dislog Group vient s’ajouter au portefeuille client déjà bien fourni d’ESSEC Afrique. Depuis 2019, l’ESSEC Afrique a mis au point plusieurs programmes sur-mesure avec de nombreuses entreprises publiques et privées marocaines comme Attijariwafabank, Bank of Africa, Wafa Assurance, CDG Développement, ou MASEN. L’ESSEC Business School possède une expertise dans ce domaine qui a été reconnue à de nombreuses reprises dans les classements internationaux (classé n°10 mondial au classement Financial Times – Executive Education Custom 2023).

Pour rappel, l’ESSEC Afrique est le hub africain de l’ESSEC Business School, grande école de commerce française fondée en 1907 avec l’objectif de former des leaders responsables. Chaque année, son campus de la Plage des Nations (Sidi Bouknadel, Salé) accueille près de 400 étudiants marocains, français et internationaux, venus se former sur le Doing Business in Africa. Depuis 2019, l’ESSEC Afrique a également accueilli plus de 350 managers issus des plus grandes entreprises marocaines dans le cadre de programmes sur-mesure. En 2023, l’ESSEC Afrique a lancé son premier programme exécutif certifiant sur «Les Compétences du 21e siècle». Cette année, l’ESSEC lancera de nouveaux certificats sur les thématiques de la performance financière et gestion des risques, des ressources humaines et de la RSE.

En ce qui concerne Dislog Group, c’est un Groupe industriel marocain diversifiéfondé en 2005. Leader marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le Secteur Pharmaceutique, Dislog Group opère dans les secteurs industriels des détergents, produits nettoyants, eaux de javel, papiers, couches bébé, pharma et dermo cosmétiques, chocolats, biscuiteries et produits alimentaires bio liquides (soupes, sauces et jus).

Le Groupe emploie 3100 personnes et a la charge du développement de 60 marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et consommateurs structurés autour de 4 Business Units:

Produits Alimentaires, Pharma & Santé, Hygiène et Services.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de «Full Service Provider» qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

LR