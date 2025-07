Fête du Trône | La retraite aux flambeaux de la Garde Royale illumine M’diq

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La traditionnelle retraite aux flambeaux de la Garde Royale a illuminé, mardi soir, la corniche de la ville de M’diq, gratifiant une foule en liesse de parades épatantes, dans le cadre des festivités marquant le 26è anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le défilé de la retraite aux flambeaux, une splendide incarnation du richissime héritage civilisationnel du Royaume, a tenu en haleine des milliers de spectateurs grâce à de majestueuses figures de maniement d’armes, rythmées par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques, qui rendent l’écho de la grandeur du Royaume et renvoient à la fierté de tout un peuple.

Des porteurs de flambeaux, des cavaliers et des musiciens de la Garde Royale ont sillonné les principales artères de la ville de M’diq, partant de la Résidence Royale jusqu’à la Place de la corniche, en passant par l’avenue Lalla Nezha, dans une ambiance festive et conviviale, incarnant la richesse du patrimoine culturel marocain.

Le public a été émerveillé par l’exécution de tableaux artistiques, dessinés par les éléments de la Garde Royale, qui ont dressé plusieurs figures géométriques en carré, en cercle ou en étoile à cinq branches, ainsi que la carte du Royaume, en plus de l’inscription lumineuse de l’expression “Glorieuse Fête du Trône”, avant de clôturer le spectacle en apothéose par une performance majestueuse portant l’emblème “Vive le Roi”, en témoignage de loyalisme et d’attachement indéfectible à SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR).

De leur côté, des formations musicales des Forces Royales Air, du Bataillon du Quartier Général, de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale ont présenté des tableaux artistiques hauts en couleurs ayant suscité l’admiration des habitants et des visiteurs de la ville.

A travers la retraite aux flambeaux, organisée annuellement depuis 1947, la Garde Royale entend étoffer les festivités marquant la célébration par le peuple marocain de la fête du Trône.

Porteurs de flambeaux, cavaliers et musiciens rivalisent dans le soin apporté à leurs tenues et à leurs prestations pour émerveiller le public et participer avec le peuple marocain à la célébration des fêtes nationales.

Depuis 1993, la retraite aux flambeaux, puisée dans l’authenticité marocaine, est clôturée en apothéose par un exercice de maniement d’armes où fantassins et musiciens s’évertuent à constituer des figures géométriques que seuls des entraînements longs et durs permettent de réussir.

La diversité de cette procession, sa richesse et sa symbolique ne cessent d’attirer un public de plus en plus nombreux venant participer à la fête en entonnant à la fin du spectacle l’hymne national à la gloire de la devise éternelle du Royaume: Dieu, la Patrie, le Roi.

LR/MAP