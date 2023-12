Dubai | Win by Inwi remporte le prix “Best Digital Customer Experience”

Partager Facebook

“Win by Inwi”, la marque-produit 100% digitale de Inwi, s’est vu décerner le prix du “Best Digital Customer Experience” en Afrique, lors de la 17ème édition du Telecom Review Leaders’ Summit qui s’est tenu les 6 et 7 décembre à Dubai.

Le prix du “Best Digital Customer Experience” attribué à “Win by Inwi” est une matérialisation des efforts continus d’innovation déployés par Inwi pour offrir une expérience client exceptionnelle, plaçant ainsi la marque en avant-garde de l’industrie, indique l’opérateur dans un communiqué.

“Win by Inwi” est un univers inédit où l’intégralité des parcours et des services, de la souscription à l’assistance client, sont 100% en ligne, précise la même source.

Et de poursuivre que “Win by Inwi” offre à ses clients une expérience unique, intuitive et simple à travers une application dédiée et un site web aux standards les plus avancés. En quelques clics, ils peuvent composer eux même leur forfait selon leurs besoins en appels et internet.

Le Telecom Review Leaders’ Summit est un événement annuel qui réunit les leaders du secteur des Technologies de l’information et de la communication pour débattre des dernières tendances et évolutions dans le domaine des télécommunications.

L’événement est clôturé par la cérémonie de remises des “Excellence Awards” qui priment les leaders influents et les innovations de l’année.

Cette nouvelle consécration confirme encore une fois l’esprit d’innovation de “win by inwi”, et qui a reçu cette année aussi le prix “Elu Produit de l’année 2023” au Maroc dans la catégorie “Forfait Mobile”.

LR/MAP