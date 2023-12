Transport Aérien | Ryanair projette de doubler son trafic annuel au Maroc à horizon 2027

Partager Facebook

La compagnie Ryanair projette de doubler son trafic annuel au Maroc pour atteindre plus de 10 millions de passagers en 2027, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

“Sous l’impulsion du ministère du Transport et de la Logistique et du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, et avec la collaboration de l’ONMT (Office national marocain du tourisme), Ryanair s’apprête à franchir un nouveau palier de développement au Maroc et projette de doubler son trafic annuel au Maroc en le portant de 4,5 millions actuellement à plus de 10 millions de passagers en 2027”, indique le ministère dans un communiqué.

La compagnie prévoit ainsi trois axes majeurs dans son développement au Maroc dès l’été 2024. Il s’agit du lancement de 24 nouvelles routes internationales, l’établissement de 2 avions basés dédiés à la ville de Tanger et le lancement de routes domestiques transversales qui connecteront 9 villes marocaines.

“Nous nous félicitons de cette grande nouvelle pour le paysage aérien marocain qui connait un essor exceptionnel, et qui va contribuer à concrétiser la feuille de route du Tourisme qui ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes. Une attention particulière est accordée au tourisme interne, qui bénéficiera d’une forte impulsion grâce à cette nouvelle dynamique”, a dit la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Dans le cadre de ce projet de développement exceptionnel, Ryanair sera autorisé par le gouvernement à opérer des connexions domestiques déterminées entre des villes marocaines.

De son côté, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a souligné qu’”avec ce nouveau partenariat, notre pays continue de tirer bénéfice de sa politique de ciel ouvert”.

En plus du doublement de son offre aérienne internationale à l’horizon 2027, Ryanair développera une offre aérienne domestique en ouvrant onze nouvelles routes transversales dès l’été 2024, a-t-il fait savoir, notant que ces routes viendront renforcer la connectivité aérienne à l’intérieur du Royaume et donner une impulsion inédite au marché du transport aérien domestique.

Dès cet été donc, le nouveau programme de Ryanair comprendra l’ouverture de 11 nouvelles routes domestiques bénéficiant à 9 destinations marocaines (Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan). Ce déploiement viendra compléter la présence historique de la Royal Air Maroc sur ce segment ainsi que celle d’Air Arabia.

Ces nouveaux vols contribueront significativement au désenclavement de certaines régions marocaines comme Ouarzazate, Essaouira ou Errachidia. Les nouvelles liaisons permettront aux visiteurs internationaux d’étendre leur séjour dans plusieurs villes, stimulant ainsi le tourisme à travers toutes les régions du Maroc.

Par ailleurs, ces vols donneront un réel élan au tourisme interne en simplifiant et démocratisant les déplacements à l’intérieur du pays. Enfin, d’autres destinations seront également concernées dans les saisons à venir notamment Dakhla, Nador…

Pour sa part, Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, a déclaré : “C’est un moment fort pour notre secteur. La densification des connections va consolider les acquis du secteur du transport aérien national et renforcer son rôle en tant que composante fondamentale du développement de notre tourisme tant international que national”.

Et d’ajouter : “Nous assistons à une nouvelle étape décisive qui va dégager des pistes de promotion qui permettront d’appuyer les politiques de désenclavement et de développement des échanges entre les régions”.

La compagnie disposera en outre de 14 avions basés au Maroc suite à l’ouverture de sa nouvelle base à Tanger, la quatrième après Fès, Marrakech et Agadir.

S’agissant du réseau international, la compagnie lancera, dès l’été 2024, 24 nouvelles routes aériennes à destination du Maroc, à partir de 8 marchés émetteurs stratégiques, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni.

Six destinations marocaines sont concernées. Il s’agit de Marrakech à raison de 9 nouvelles ouvertures, de Tanger (8), d’Agadir (3), de Beni Mellal (2) et d’une nouvelle ouverture pour Fès et Rabat.

Ce programme permettra ainsi une importante augmentation de la capacité proposée à la destination Maroc qui sera de 164 routes internationales et 11 routes domestiques.

Grâce aux efforts de l’ONMT de promotion de la destination Maroc, dans le cadre de sa stratégie “Light in Action”, Ryanair opérera une croissance record de 33% de sa capacité globale destinée au Maroc.

En réalisant cette importante montée en capacité, le Maroc renforce sa position sur l’échiquier touristique international et continue à gagner en visibilité grâce à la feuille de route du ministère du Tourisme, soutenue par le ministère du Transport, et au plan d’action offensif de l’ONMT.

Cette initiative propulse le ciel marocain vers de nouveaux sommets, préparant avec audace l’accueil de la Coupe du Monde en 2030, conclut le communiqué.

