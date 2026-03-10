Donald Trump annonce une potentielle levée partielle de certaines sanctions sur le pétrole

Partager Facebook

Le président américain, Donald Trump, a indiqué qu’il compte lever temporairement certaines sanctions liées au pétrole afin de contribuer à la baisse des prix de l’énergie sur les marchés internationaux.

Cette décision intervient dans un contexte de forte volatilité des cours du pétrole, le prix du baril ayant nettement progressé à la suite de l’offensive militaire menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran et le blocage du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique par lequel transite une part importante du pétrole mondial.

“Nous allons également lever certaines sanctions liées au pétrole pour faire baisser les prix”, a déclaré M. Trump lors d’une conférence de presse lundi, précisant que ces mesures visaient des pays actuellement concernés par des restrictions énergétiques imposées par Washington.

“Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu’à ce que ça s’arrange. Après, qui sait? Peut-être que nous n’aurons pas à les remettre. Il y aura tellement de paix”, a-t-il ajouté.

Evoquant la situation au détroit d’Ormuz, le locataire de la Maison Blanche a affirmé que l’armée des États-Unis prendrait le contrôle de ce corridor maritime “lorsque le moment sera venu”, insistant sur la nécessité de “libérer” ce passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole, où le trafic est quasiment à l’arrêt depuis le début de l’opération militaire américaine contre l’Iran.

Le président Trump a, en outre, menacé de frapper l’Iran “beaucoup plus fort” si les autorités en place à Téhéran décidaient de bloquer l’acheminement de pétrole dans la région.

“Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l’offre mondiale de pétrole. Et si l’Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup, beaucoup plus fort”, a martelé le chef de l’exécutif américain.

“S’ils veulent jouer à ce jeu (…) ils feraient mieux de ne pas jouer à ce jeu”, a enchaîné Donald Trump.

Ces annonces interviennent alors que les marchés énergétiques demeurent particulièrement sensibles à l’évolution du conflit au Moyen-Orient et aux perturbations potentielles de l’approvisionnement mondial en pétrole.

