Iran | L’armée américaine a frappé plus de 5.000 cibles en dix jours (Centcom)

L’armée américaine a frappé plus de 5.000 cibles au cours des dix premiers jours de son opération contre l’Iran, a indiqué le Commandement central des forces armées américaines (Centcom).

Parmi ces cibles, figurent plus de 50 navires iraniens ainsi que les systèmes de défense aérienne de Téhéran, a indiqué le Centcom dans une note relayée par des médias US.

L’armée américaine a également ciblé les installations iraniennes de missiles balistiques, les sites de production de missiles et de drones et les réseaux militaires de communication, a précisé le Commandement.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis ne s’arrêteraient pas avant que l’ennemi ne soit “totalement et définitivement vaincu”.

“Nous avons frappé plus de 5.000 cibles jusqu’aujourd’hui, certaines très importantes, et nous avons laissé de côté les cibles les plus importantes au cas où nous en ayons besoin plus tard”, a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Le locataire de la Maison Blanche a également dit que l’évolution de l’opération militaire était “bien en avance” sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué auparavant.

LR/MAP