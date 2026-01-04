CAN 2025 | Le Maroc qualifié pour les quarts de finale aux dépens de la Tanzanie (1-0)

Par Le Reporter.ma 04/01/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

La sélection marocaine de football s’est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025), en s’imposant face à la Tanzanie (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le but du Maroc a été inscrit par Brahim Diaz à la 64è minute du jeu.

En quart de finale, les Lions de l’Atlas affrontent le vainqueur du duel, prévu plus tard dans la soirée (20h00) au Stade Al Madina à Rabat, entre les Bafana Bafana d’Afrique du Sud et les Lions indomptables camerounais.

LR/MAP

