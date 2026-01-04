CAN 2025 (8ès) | Le Cameroun bat l’Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quart de finale

04/01/2026

CAN 2025 (8ès) | Le Cameroun bat l’Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quart de finale

L’équipe du Cameroun a rejoint la sélection marocaine en quart de finale de la CAN-2025 de football, en battant l’Afrique du Sud par 2 buts à 1, en huitième de finale, dimanche au Stade Al Madina à Rabat.

Les buts de la victoire camerounaise ont été inscrits par Junior Tchamadeu (34e) et Christian Kofane (47e). Sekotori Makgopa a réduit le score pour les sud-africains (88e).

Les Lions Indomptables seront les adversaires, en quart de finale, des Lions de l’Atlas, qui ont évincé la Tanzanie sur un but de Brahim Diaz (64e).

