CAN 2025 au Maroc, un modèle d’organisation pour les événements sportifs mondiaux (Timbuktu Institute)

L’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations constitue un message fort adressé à la communauté internationale quant à la capacité du Royaume d’accueillir des événements d’envergure mondiale, a affirmé Bakary Sambe, Président du Centre Africain pour les Études sur la Paix, “Timbuktu Institute”, basé à Dakar.

Dans une analyse intitulée “Le Maroc Africain : quand le sport forge la gloire de la diplomatie et du continent”, publiée sur le site du centre, M. Sambe a souligné que cet événement dépasse largement le cadre sportif pour s’inscrire dans une vision globale et structurée du “Maroc Africain”, concept qu’il a théorisé dans son ouvrage paru en 2024 (Le Maroc africain, trajectoires d’une ambition continentale).

L’organisation de la CAN 2025 illustre concrètement le “choix africain irréversible” opéré par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il soutenu relevant que cette orientation stratégique s’est traduite par des partenariats gagnant-gagnant, des investissements structurants et une présence diplomatique renforcée du Maroc sur le continent.

Le Président du Timbuktu Institute a affirmé que les infrastructures modernes dont dispose le Royaume, notamment les stades, les aéroports et le réseau ferroviaire à grande vitesse, témoignent de cette montée en puissance et ouvrent la voie à l’ambition partagée de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030.

Par ailleurs, M. Sambe a mis en avant la consécration du Maroc en tant que “puissance-pont” (Bridge Power), enracinée dans son africanité tout en jouant un rôle de lien stratégique entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde. Cette position singulière confère au Royaume, selon lui, un rôle moteur dans la promotion d’un développement commun et d’une coopération continentale renforcée.

Et Bakary Sambe de conclure que cette “africanité consciente et assumée” fait du Maroc un acteur clé de l’avenir du continent, affirmant que l’Afrique, en tant que vision, est désormais au cœur du projet marocain, porté par une confiance affirmée dans le potentiel de l’homme africain.

LR/MAP