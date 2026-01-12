Bank Al-Maghrib | Retrait de la circulation de certains billets de banque marocains

12/01/2026

Bank Al-Maghrib (BAM) porte à la connaissance du public qu’en vertu du décret n° 2.25.966 du 23 décembre 2025, il a été décidé de procéder, à compter du 1er janvier 2026, au retrait de la circulation de certains billets de banque.

Sont concernés les billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams émis en 1987; les billets de 10 dirhams émis en 1990 et les billets de 20 dirhams émis en 1996, fait savoir BAM dans un communiqué.

Ces types de billets cesseront d’avoir cours légal et pouvoir libératoire à partir du 1er janvier 2026, précise le communiqué.

Les personnes qui détiennent ces billets sont invitées à les échanger, sans condition, auprès des guichets de BAM et des guichets des établissements bancaires et ce, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, conclut la même source.

