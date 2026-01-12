Ouverture à Addis-Abeba de la 51e session des Représentants permanents de l’UA avec la participation du Maroc

Par Le Reporter.ma 12/01/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Ouverture à Addis-Abeba de la 51e session des Représentants permanents de l'UA avec la participation du Maroc

Les travaux de la la 51ème session ordinaire du comité des représentants permanents de l’Union africaine (UA) ont débuté lundi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette session, qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier, par une délégation conduite par l’ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette session examinera notamment les points inscrits à l’ordre du jour de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (11 et 12 février) et de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union (14 et 15 février).

A l’ordre du jour de cette session figurent aussi l’examen de rapports stratégiques et institutionnels concernant en particulier la mise en œuvre du thème de l’UA pour l’année 2025 sur la justice et la feuille de route pour le thème de l’UA pour l’année 2026 sur la garantie d’un approvisionnement durable en eau et d’un assainissement sûr.

Il s’agit aussi de l’examen des rapports sur les activités des sous-comités du comité des représentants permanents et des comités techniques spécialisés de l’UA.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Le Président français M. Macron salue le caractère exceptionnel des relations avec le Maroc

Le Président français M. Macron salue le caractère exceptionnel des relations avec le Maroc

Le Président français, Emmanuel Macron s’est félicité, jeudi à Paris, de l’excellence des relations avec …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma