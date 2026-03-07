Bahreïn | 86 missiles et 148 drones interceptés et détruits depuis le début de l’agression iranienne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Commandement Général des Forces de Défense du Bahreïn a annoncé samedi, que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 86 missiles et 148 drones ciblant le Royaume du Bahreïn et ce, depuis le début de l’agression iranienne.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de Presse Bahreïnie, le Commandement Général de Défense a indiqué que l’usage de missiles balistiques et de drones pour cibler des civiles ainsi que des biens privés, constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, et que ces attaques représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.

Les systèmes de défense aérienne continuent de riposter aux vagues successives d’attaques iraniennes, a-t-il fait savoir.

Le Commandement Général des Forces de Défense du Bahreïn a fait part de sa “fierté et de sa reconnaissance envers son personnel, pour la préparation au combat, la vigilance accrue et l’efficacité opérationnelle continue dont, il ne cesse de faire preuve pour protéger le Royaume”, tout en exhortant les citoyens à rester chez eux et à ne sortir que pour des raisons essentielles.

Dans ce sens, il a appelé les citoyens à faire montre d’une extrême vigilance en vue d’assurer leur sécurité.

Le Royaume de Bahreïn, à l’instar de plusieurs pays arabes, fait face à une série d’attaques par missiles et drones iraniens sur fond de tensions dans la région du Moyen Orient.

Plusieurs pays et Organisations internationales ont condamné avec fermeté ces actes, tout en appelant à la cessation de ces agressions.

LR/MAP