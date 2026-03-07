Arabie saoudite | Deux missiles balistiques et six drones interceptés et détruits (Défense)

Partager Facebook

Deux missiles balistiques et six drones ont été interceptés et détruits dans plusieurs régions de l’Arabie Saoudite, a annoncé samedi le ministère saoudien de la Défense.

Cité par l’Agence de Presse Saoudienne, le porte-parole officiel du ministère de la Défense, Turki Al-Maliki, a indiqué que deux missiles balistiques tirés en direction de la base aérienne Prince Sultan ont été interceptés et détruits, ainsi que quatre drones qui visaient le champ pétrolier de Shaybah dans la région du Rub Al-Khali.

Un cinquième drone, qui ciblait également le champ de Shaybah, a été intercepté et détruit ultérieurement, ainsi qu’un sixième à l’est de Riyad, a-t-il ajouté.

LR/MAP