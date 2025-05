La « Déclaration de Bagdad » réaffirme le rôle du Comité Al-Qods, présidé par le SM le Roi Mohammed VI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Rois et Chefs d’État des pays arabes ont souligné, dans leur Déclaration du 34e Sommet Arabe, tenu samedi à Bagdad, leur soutien au rôle du Comité Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Roi du Royaume du Maroc.

Le même soutien a été réaffirmé par les dirigeants arabes dans leur résolution sur “les développements et les violations israéliennes dans la ville d’Al Qods occupée”.

Les Chefs d’État arabes ont également exprimé, dans la résolution sur “l’appui du budget de l’État palestinien et de la résistance du peuple palestinien’’, leurs remerciements au Royaume du Maroc, qui a apporté une partie de sa contribution pour l’augmentation du capital des Fonds Al Qods et Al Aqsa.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux de ce 34e Sommet.

La délégation marocaine était composée de l’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Bagdad, Abdelkrim Bensellam, du chef de la division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelali El Jahid, du représentant permanent-adjoint du Maroc auprès de la Ligue des États arabes, Hicham Ould Sallay et du conseiller à la représentation permanente du Royaume, Mohamed Nouri.

LR/MAP