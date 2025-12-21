Vague de froid | La Fondation Mohammed V pour la Solidarité distribue des aides à plus de 15.000 familles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Plus de 15.000 familles de la région de l’Oriental bénéficient de l’Opération «Grand Froid», menée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en exécution des Hautes Instructions Royales visant à apporter une aide aux populations affectées par la vague de froid rigoureux.

La Fondation a entamé, dimanche, la distribution, en présence des représentants des autorités locales, la distribution d’un premier lot de denrées alimentaires de première nécessité au profit de 1.000 familles issues de 41 douars relevant de deux communes de la préfecture d’Oujda-Angad, et 1.250 ménages de 9 douars dans deux communes de la province de Jerada.

Cette opération humanitaire va se poursuivre, dès ce lundi, pour profiter aux familles résidant dans les zones affectées par les perturbations météorologiques dans les provinces de Figuig, Taourirt, Guercif et Berkane.

Dans une déclaration à la MAP, Samir Benayada, responsable régional au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné que la Fondation, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités provinciales, poursuit la deuxième phase de distribution de l’aide humanitaire, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à soutenir les populations des zones affectées par la vague de froid.

M. Benayada a expliqué que cette opération a porté, au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, sur la distribution de 4.500 kits alimentaires à des familles résidant dans 164 douars répartis sur 10 collectivités territoriales, précisant que le total de l’aide consacrée à la région de l’Oriental dépasse 15.000 kits.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette Haute Sollicitude Royale, saluant les efforts déployés par la Fondation et les différents intervenants pour soulager les souffrances de la population face aux conditions climatiques extrêmes qui frappent la région.

Il convient de noter que, depuis le lancement de cette opération nationale jusqu’à hier, samedi (20 décembre), la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a distribué des aides humanitaires à environ 29.083 familles issues de 671 douars répartis dans 55 collectivités territoriales de neuf provinces.

Cette initiative humanitaire, menée en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur, concerne 28 provinces qui connaissent une forte baisse des températures, et cible quelque 73.000 ménages.

LR/MAP