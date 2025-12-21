CAN 2025 (Gr. A/1er J.) | Le Maroc s’impose face aux Comores (2-0)

La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue comorienne (2-0), en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), disputé, dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par Brahim Diaz à la 55-ème minute du jeu, avant que Ayoub El Kaabi ne double la mise d’un retourné acrobatique spectaculaire (74è).

Grâce à cette victoire, le Maroc (3 points) s’empare provisoirement de la tête du classement du groupe A.

Le deuxième match de la poule opposera, lundi, le Mali et la Zambie au Complexe Mohammed V de Casablanca.

LR/MAP