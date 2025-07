Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Tenue du premier CA du Groupement sanitaire territorial

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, lundi au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Tanger, les travaux du premier Conseil d’administration (CA) du Groupement sanitaire territorial de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Il s’agit de la première zone pilote pour le lancement des Groupements sanitaires de santé, dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, visant à opérer une réforme radicale et profonde au système de santé national dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale.

Cette réunion a permis d’examiner les fondements organisationnels de ce groupement sanitaire territorial, ainsi que son programme d’action pour les prochaines années, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil a ainsi adopté les projets organisationnels et financiers du groupement, notamment le programme d’action et le budget pour l’exercice 2025, ainsi que le projet d’organigramme du groupement.

Au début de cette réunion, le Chef du gouvernement a affirmé que la création des Groupements sanitaires territoriaux constitue un axe essentiel pour la mise en œuvre de la nouvelle vision du secteur de la santé et ce, à travers la réorganisation de l’offre en soins de santé dans le cadre d’un seul établissement au niveau régional, en vue de réaliser la complémentarité entre les différents niveaux de prise en charge, depuis les centres de soins de santé primaires, jusqu’aux Centres hospitaliers universitaires.

Le Chef du gouvernement a également mis l’accent sur l’importance particulière que le programme gouvernemental accorde à ce chantier de réforme, conformément aux Hautes Directives Royales, soulignant l’attachement du gouvernement à accompagner cette transformation à travers le renforcement de la gouvernance du système de santé, la mise à niveau des infrastructures et la valorisation des ressources humaines.

Cette réunion a été l’occasion de relever que le nouveau modèle reflète la volonté nationale d’édifier un système de santé moderne, équitable et intégré, offrant des prestations de soin complètes et permettant de résorber les disparités régionales, de faciliter le parcours de soins et de consolider les principes de proximité, de qualité et d’efficience dans les prestations en santé publique.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima devrait constituer un modèle de référence pour la généralisation de cette expérience aux autres régions du Royaume, dans le cadre d’une démarche progressive, basée sur l’évaluation et le réajustement permanents, dans la perspective d’asseoir un système de santé national plus équitable et efficient et répondant aux attentes du citoyen marocain, relève la même source.

Ont notamment pris part à cette réunion, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le haut commissaire au plan, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le président du Conseil régional, le directeur général du Groupement sanitaire territorial et les membres du Conseil d’administration.

