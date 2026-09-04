SM le Roi félicite le Souverain de Norvège Haakon VIII à l’occasion de son accession au trône

Par Le Reporter.ma 04/09/2026 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

SM le Roi félicite le Souverain de Norvège Haakon VIII à l’occasion de son accession au trône

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Souverain de Norvège Haakon VIII, à l’occasion de son accession au trône.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi Haakon VIII, à SM la Reine Mette-Marit et à l’ensemble de la famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple norvégien.

Le Souverain fait également part de Sa haute considération à SM le Roi Haakon VIII, saisissant cette occasion pour saluer les liens d’amitié unissant le Maroc et la Norvège et exprimer le souhait de voir les échanges et la coopération fructueuse entre les deux pays se renforcer et s’élargir davantage.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch reçu en audience par le président de l’Angola

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch reçu en audience par le président de l’Angola

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a été reçu, dimanche à Luanda, par le président …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma