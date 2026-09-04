SM le Roi félicite le Souverain de Norvège Haakon VIII à l’occasion de son accession au trône

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Souverain de Norvège Haakon VIII, à l’occasion de son accession au trône.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi Haakon VIII, à SM la Reine Mette-Marit et à l’ensemble de la famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple norvégien.

Le Souverain fait également part de Sa haute considération à SM le Roi Haakon VIII, saisissant cette occasion pour saluer les liens d’amitié unissant le Maroc et la Norvège et exprimer le souhait de voir les échanges et la coopération fructueuse entre les deux pays se renforcer et s’élargir davantage.

LR/MAP