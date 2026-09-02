OPCVM | L’actif net sous gestion augmente à près de 862,2 MMDH

Par Le Reporter.ma 02/09/2026 Actualités, Finance Laisser un commentaire

OPCVM | L’actif net sous gestion augmente à près de 862,2 MMDH

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à près de 862,2 milliards de dirhams (MMDH) au 17 août dernier, enregistrant une hausse hebdomadaire de 1,85%, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette évolution est portée par la progression des catégories “Contractuel” (+4,57%), “Obligations moyen et long termes” (+3,92%), “Obligations court terme” (+0,99%) et “Diversifiés” (+0,09%), indique l’AMMC dans son document relatif aux statistiques hebdomadaires des OPCVM.

En revanche, les catégories “Actions” et “Monétaire” ont accusé des replis respectifs de 0,25% et 0,16%, fait savoir la même source.

Le nombre total d’OPCVM en activité s’est situé à 627 fonds.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

Le Maroc et le Sénégal entretiennent une “relation unique en Afrique” (MAE sénégalais)

Le Maroc et le Sénégal entretiennent une “relation unique en Afrique” (MAE sénégalais)

Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations denses, riches et constantes et revêtent un …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma