OPCVM | L’actif net sous gestion augmente à près de 862,2 MMDH

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L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à près de 862,2 milliards de dirhams (MMDH) au 17 août dernier, enregistrant une hausse hebdomadaire de 1,85%, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette évolution est portée par la progression des catégories “Contractuel” (+4,57%), “Obligations moyen et long termes” (+3,92%), “Obligations court terme” (+0,99%) et “Diversifiés” (+0,09%), indique l’AMMC dans son document relatif aux statistiques hebdomadaires des OPCVM.

En revanche, les catégories “Actions” et “Monétaire” ont accusé des replis respectifs de 0,25% et 0,16%, fait savoir la même source.

Le nombre total d’OPCVM en activité s’est situé à 627 fonds.

LR/MAP