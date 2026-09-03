M. Akhannouch représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du Président de São Tomé-et-Principe réélu

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Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi à São Tomé, à la cérémonie d’investiture du Président de São Tomé-et-Principe, M. Carlos Vila Nova, réélu pour un second mandat à l’issue des élections du 19 juillet dernier.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée, au siège de l’Assemblée nationale, en présence de chefs d’État et de gouvernement, M. Vila Nova a prêté serment en tant que Président de la République de São Tomé-et-Principe pour un nouveau mandat de cinq ans.

M. Akhannouch était accompagné, lors de la cérémonie d’investiture, de l’ambassadeur du Maroc au Gabon et Sao Tomé et Principe, Abdellah Sbihi.

Sa Majesté le Roi avait adressé un message de félicitations à M. Vila Nova à l’occasion de sa réélection, dans lequel le Souverain a réaffirmé Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président santoméen pour aller de l’avant dans la consolidation des relations distinguées liant les deux pays, marquées du sceau de la fraternité, de la solidarité et de l’estime mutuelle et animées par la volonté commune de consacrer une coopération bilatérale constructive au service des deux peuples frères.

Carlos Vila Nova avait été réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle avec 55,88 % des suffrages.

LR/MAP