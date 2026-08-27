L’OCI salue le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, dans le soutien à la résilience des Maqdessis

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L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué, jeudi à Djeddah, le rôle joué par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la résilience des Maqdessis.

Dans une résolution adoptée à l’issue de la 23e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’OCI, l’Organisation s’est félicitée du rôle joué par le Comité Al-Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que des efforts humanitaires et de développement déployés sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur de la résilience des Maqdessis.

Le Maroc a été représenté à cette réunion ministérielle par une délégation conduite par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Riyad et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri.

La délégation comprenait également le directeur des Affaires du Grand Maghreb, arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Khalid Bencheikh, le consul général du Royaume à Djeddah, Abdelilah Oudadas, ainsi que le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de l’OCI, Jamal Chaqchaq.

LR/MAP