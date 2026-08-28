Décès du roi Harald V de Norvège à l’âge de 89 ans, après 35 ans de règne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le roi Harald V de Norvège est décédé à l’âge de 89 ans, après avoir été hospitalisé la semaine dernière pour le traitement d’une maladie.

Le palais royal d’Oslo a annoncé qu’il était décédé paisiblement à 06h35, heure locale vendredi, à l’hôpital national d’Oslo. Le drapeau sur le toit du palais a été mis en berne.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Sa Majesté le roi Harald nous a quittés aujourd’hui. Le roi Harald s’est paisiblement éteint à l’hôpital national (Rikshospitalet) le vendredi 28 août, à 6h35 », a indiqué le palais norvégien dans un communiqué.

Le roi Harald V était le premier souverain de Norvège né dans le pays depuis le XIVe siècle. Son fils Haakon, âgé de 53 ans, lui succède. Il doit tenir un conseil d’État extraordinaire avec le gouvernement plus tard vendredi.

Après 35 ans de règne, le roi Harald V restera dans les mémoires comme une figure populaire et réformatrice qui a modernisé la monarchie norvégienne et joué un rôle rassembleur lors des moments les plus difficiles de ce pays nordique.

LR/MAP