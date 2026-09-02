CDG Capital réalise un PNB consolidé de 472,9 MDH au S1 2026

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Le produit net bancaire (PNB) consolidé de CDG Capital a atteint 472,9 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2026, en dépassement des objectifs budgétaires de la banque.

La croissance significative des lignes métiers clés a ainsi permis à la banque de limiter l’impact du retournement des conditions de marchés à -4,9% par rapport au premier semestre 2025 qui avait connu une croissance exceptionnelle de 90% hors effet périmètre, indique CDG Capital dans un communiqué.

En social, le PNB s’est établi à 472,6 MDH à fin juin dernier, contre 284,3 MDH à la même période un an auparavant, affichant une progression significative expliquée notamment par la contribution des dividendes distribués par les filiales suite à l’évolution des participations.

Les différentes lignes de métier de la Banque ont poursuivi leur croissance, avec une dynamique soutenue des activités de financement, de gestion d’actifs et de conservation.

Cette dernière affiche notamment des actifs en conservation de 687 milliards dirhams (MMDH) à fin juin 2026 (+9%), en dépit d’un contexte de marché difficile, marqué par une évolution défavorable de la courbe des taux et un environnement géopolitique international incertain.

LR/MAP

