Industrie manufacturière | Les entreprises anticipent une augmentation de la production au T3-2026

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Les entreprises de l’industrie manufacturière anticipent une augmentation de leur niveau de production au troisième trimestre 2026, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à une hausse de l’activité dans les branches de l’«Industrie alimentaire», de l’«Industrie chimique» et de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et, d’autre part, à une diminution de celle de l’«Industrie automobile», de l’« Industrie de l’habillement» et de l’«Industrie du papier et du carton », explique le HCP dans sa récente note d’information relative aux enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, ainsi que dans le secteur de la construction.

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés.

S’agissant de l’industrie extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une hausse de leur production pour le troisième trimestre 2026. Cette évolution serait imputable principalement à une augmentation de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une baisse.

Quant à la production énergétique attendue pour le troisième trimestre 2026, elle connaîtrait une augmentation attribuable à la hausse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné». L’emploi connaîtrait une hausse des effectifs au cours du même trimestre.

S’agissant des entreprises de l’industrie environnementale, elles anticipent une stabilité de la production au T3-2026, notamment dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des effectifs employés.

Par ailleurs, le HCP fait savoir qu’au deuxième trimestre 2026, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une augmentation, résultat d’une hausse de la production dans les branches de l’«Industrie automobile», de la «Fabrication d’équipements électriques» et de l’«Industrie chimique», et d’une baisse de la production dans les branches de l’«Industrie du papier et du carton» et de la «Fabrication de textiles».

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises. L’emploi aurait connu une stabilité.

Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 75%.

Le HCP révèle aussi qu’au T2-2026, 34% des entreprises de l’industrie manufacturière auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère.

Les stocks de matières premières durant ce trimestre se seraient situés à un niveau normal et la trésorerie aurait été jugée «difficile» selon 19% des patrons. Par branche d’activité, cette proportion atteint près de 27% dans l’«Industrie de l’habillement».

Au 2ème trimestre 2026, la production de l’industrie extractive aurait connu une baisse, résultat d’une diminution de la production des phosphates. Les prix de vente des produits de ce secteur auraient connu une hausse et l’emploi aurait connu une baisse.

La production de l’industrie énergétique aurait, quant à elle, enregistré une augmentation, principalement imputable à la hausse de l’activité dans la branche «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

Les prix de vente des produits du secteur auraient également augmenté. En revanche, l’emploi aurait connu une baisse au cours de la même période.

La production de l’industrie environnementale aurait connu une stabilité imputable à une stagnation de l’activité du «Captage, traitement et distribution d’eau». En ce qui concerne les carnets de commande de ce secteur, ils se seraient établis à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.

LR/MAP

