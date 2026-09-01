Marhaba 2026 | Bonne fluidité de la phase de départ au port d’Al Hoceima

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La phase de départ des Marocains du monde vers leurs pays de résidence se poursuit dans de bonnes conditions au port d’Al Hoceima dans le cadre de l’opération « Marhaba 2026 », à la faveur d’un dispositif sécuritaire, sanitaire et administratif déployé au profit des voyageurs.

À l’occasion de la traversée au départ d’Al Hoceima à destination de Motril (Espagne) lundi soir, la MAP a pu constater la mobilisation des différents intervenants (autorités portuaires, douanes, police, compagnie maritime), qui ont assuré la fluidité du flux des voyageurs au niveau de ce port.

L’accès au navire s’effectuait à travers deux points de contrôle sécuritaires et douaniers distincts, l’un réservé aux passagers se déplaçant à pied et l’autre aux voyageurs à bord de leur véhicule. Cette organisation a permis de mieux réguler les flux et de réduire sensiblement les temps d’attente.

Les établissements sanitaires présents sur place ont assuré une prise en charge médicale de proximité au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE), en coordination avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Mobilisée tout au long de cette phase de départ, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a veillé à la coordination des différents intervenants et déployé des équipes d’assistantes sociales, de médecins et d’infirmiers au sein des espaces d’accueil dédiés aux MRE.

Au micro de la MAP, plusieurs Marocains du monde ont fait part de leur satisfaction quant au déroulement de leur séjour et à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement dont ils ont bénéficié dans le cadre de l’opération « Marhaba 2026 ».

L’un des voyageurs a notamment salué la fluidité constatée aussi bien à l’entrée qu’à la sortie du territoire national, formant le vœu que l’opération Marhaba se poursuive l’année prochaine dans des conditions tout aussi favorables.

Un Marocain résidant à Madrid a, pour sa part, indiqué avoir passé ses vacances entre Al Hoceima et Imzouren, où il a retrouvé les siens et visité plusieurs sites, saluant la qualité des services prodigués au port d’Al Hoceima.

La traversée Al Hoceima-Motril, effectuée lundi soir, a permis l’acheminement de 942 passagers et de 201 véhicules, dont 193 voitures particulières, selon les chiffres officiels.

LR/MAP