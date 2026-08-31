Élections législatives 2026 | 702 listes de candidature déposées via la plateforme électronique lundi jusqu’à 14h00

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nombre des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants déposées via la plateforme électronique a atteint, lundi jusqu’à 14h00, un total de 702 listes présentées par des candidates et candidats appartenant à 27 partis politiques, a indiqué une source responsable au ministère de l’Intérieur.

L’opération de dépôt des déclarations de candidature se déroule dans des conditions normales et a permis de couvrir l’ensemble des circonscriptions électorales locales ainsi que les circonscriptions régionales à l’échelle du territoire national, a souligné la même source.

Le dépôt des déclarations de candidature au titre de ce scrutin législatif, prévu le mercredi 23 septembre, a démarré ce lundi à 8h00 via la plateforme électronique dédiée à cet effet.

LR/MAP