Construction | Les patrons prévoient une amélioration de l’activité au T1 2026

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Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la Construction, pour le troisième trimestre 2026, font ressortir une augmentation de l’activité, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches de la «Construction de bâtiments» et des «Travaux de construction spécialisés» et, d’autre part, de la stagnation d’activité prévue dans le «Génie civil», indique le HCP dans sa récente note d’information relative aux enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, ainsi que dans le secteur de la construction.

Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée d’une hausse prévue des effectifs employés.

Au deuxième trimestre 2026, l’activité de ce secteur aurait enregistré une augmentation, suite à la hausse de l’activité dans les branches de la «Construction de bâtiments» et des «Travaux de construction spécialisés» et à la stagnation de l’activité dans le «Génie civil».

Les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une hausse. Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur se serait établi à 75%.

Par ailleurs, le HCP précise qu’au T2-2026, 14% des entreprises du secteur de la Construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières et la trésorerie aurait été jugée «difficile» par 28% des chefs d’entreprise.

LR/MAP