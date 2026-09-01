Maroc-Argentine | Vers une alliance économique stratégique portée par la complémentarité régionale

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Le Maroc et l’Argentine disposent d’un potentiel économique d’exception pour hisser leurs relations bilatérales au rang d’un partenariat stratégique continental, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Argentine, Fares Yassir, soulignant la convergence des opportunités régionales dans cette dynamique d’intégration.

Intervenant lors de la troisième édition du Santa Fe Business Forum à Rosario, le diplomate marocain a indiqué que la province de Santa Fe s’impose, aux côtés de Buenos Aires et de Córdoba, comme l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc en Argentine, soulignant que cette synergie repose sur un pivot agro-industriel stratégique.

La province argentine assure une « contribution clé à la sécurité alimentaire du marché marocain » à travers ses exportations de céréales, d’huiles et de dérivés du soja, a-t-il précisé, ajoutant qu’en contre partie, le Royaume approvisionne le secteur agricole argentin en engrais phosphatés, un intrant essentiel à la productivité et aux rendements locaux.

Tenant compte de cet échange mutuellement bénéfique, M. Yassir a appelé à élargir l’éventail des échanges commerciaux pour ériger l’Argentine en partenaire économique de premier ordre pour le Maroc en Amérique du Sud.

Lors de son intervention intitulée « Infrastructures et logistique, moteur d’accélération industrielle du Maroc », le diplomate a exposé la stratégie mise en œuvre par le Royaume pour valoriser sa position géographique et s’insérer au cœur des grandes routes du commerce mondial.

Il a notamment mis en relief la mise en service du premier train à grande vitesse d’Afrique et l’essor du complexe portuaire Tanger Med sur le détroit de Gibraltar, un axe maritime stratégique par lequel transitent chaque année quelque 100.000 navires.

M. Yassir a expliqué que la modernisation des infrastructures (réseaux ferroviaires, aéroports, zones industrielles et zones franches,…) a catalysé le développement de secteurs à forte valeur ajoutée, hissant le Maroc au rang de leader continental de l’industrie automobile.

Estimant que l’Argentine consolide également ses propres réseaux, il a réaffirmé l’importance capitale de raccorder fluidement les bassins de production aux infrastructures portuaires pour optimiser l’accès aux marchés internationaux.

À travers cette feuille de route, a conclu l’ambassadeur, le Maroc ambitionne d’établir une alliance stratégique à double voie. Le Royaume entend s’imposer comme une porte d’entrée pour l’Argentine vers l’Afrique, le bassin méditerranéen et le monde arabe, tout en s’appuyant sur le pays sud-américain pour accéder au marché du Mercosur et à l’ensemble du continent.

LR/MAP